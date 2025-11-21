Trump modifica aranceles a Brasil y exime productos agrícolas

Washington D.C. – El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que modifica las sanciones comerciales impuestas previamente a Brasil, retirando los aranceles adicionales del 40% a una lista específica de productos agrícolas.

En un comunicado, explicaron que esta decisión se fundamenta en los avances logrados tras la conversación telefónica sostenida el pasado 6 de octubre con el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el inicio de mesas de negociación entre ambos gobiernos.

Señalaron que la medida actualiza la Orden Ejecutiva 14323, emitida en julio de 2025, la cual había declarado una emergencia nacional ante políticas de Brasil consideradas una amenaza para la economía estadounidense.

De la misma manera, destacaron que tras recibir recomendaciones de su equipo económico y de seguridad nacional, Trump determinó que las nuevas circunstancias justifican aliviar la presión sobre ciertos rubros.

Implementación inmediata

La Casa Blanca, señaló que la exención arancelaria tiene efecto retroactivo para bienes ingresados al país a partir del 13 de noviembre de 2025.

Asimismo, la orden instruye al secretario de Estado y a otras agencias federales a continuar monitoreando la situación y a implementar los reembolsos de aranceles correspondientes según la ley, manteniendo la supervisión sobre el cumplimiento de los acuerdos bilaterales en desarrollo.

