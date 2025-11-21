«Toca un camión» y encendido del árbol de Navidad en Waxhaw

Waxhaw, NC.- ¡Inicie la temporada navideña en el centro de Waxhaw con el evento «Toca un camión» y el encendido del árbol el sábado 22 de noviembre de 2025, de 3:00 p.m. a 6:00 p.m., en Downtown Park, 301 Givens Street, Waxhaw, Carolina del Norte!

De 3:00 p.m. a 6:00 p.m., disfrute de una experiencia práctica con docenas de vehículos, equipos y maquinaria pesada, incluyendo coches de policía, camiones de bomberos y muchos más.

¡Santa Claus estará en el Parque del Centro! Las familias están invitadas a visitarlo y tomarse una foto con él. Además, podrán disfrutar de chocolate caliente y dulces.

El evento también incluirá paseos en tren gratuitos, comida gratuita para los renos y artesanías gratuitas.

En el parque habrá vendedores ambulantes de productos navideños y camiones de comida.

La hora adaptada a personas con sensibilidad sensorial será de 3 a 4 de la tarde. Durante este tiempo no habrá ruidos fuertes ni luces, para que sea más cómodo para quienes son sensibles a los ruidos y las luces.

Luego, el encendido del árbol tendrá lugar a las 6:00 p.m. en Downtown Park.

Como novedad este año, se instalará un Mercado Infantil de Emprendedores donde se venderán artesanías navideñas y productos caseros, perfectos para comprar regalos para las fiestas.

Desfile navideño de Waxhaw

El desfile navideño de Waxhaw tendrá lugar en el centro de Waxhaw el domingo 14 de diciembre de 2025 a las 15:00.

El desfile contará con la participación de bandas de música de escuelas locales, carrozas y participaciones de 70 empresas y miembros de la comunidad, ¡y la aparición de un invitado especial del Polo Norte!

Los locutores cubren todo el recorrido del desfile para asegurarse de que escuches todos los detalles sobre los participantes.

Evento de encendido del árbol de Navidad en Blakeney

Blakeney Town Center, ubicado en 8852 Ardrey Kell Road, Charlotte, Carolina del Norte, presenta All Is Bright — Una Celebración Navideña el sábado 22 de noviembre de 2025, de 3:00 p.m. a 6:00 p.m.

Esta es la celebración del encendido del árbol en Blakeney.

Habrá actividades familiares gratuitas, que incluyen: Visitas a Santa

Chocolate caliente

DJ con juegos

Pintura facial

Artistas de globos

Artistas itinerantes

Actuación del coro de tercer grado de la escuela primaria Hawk Ridge

