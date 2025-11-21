Charlotte, NC.- La comunidad inmigrante de Charlotte atraviesa días de tensión después del operativo conocido como Charlotte Web. Familias de distintos condados buscan orientación, asistencia urgente y respuestas claras. En este escenario, varias organizaciones locales activaron recursos, ampliaron programas y reforzaron líneas directas para acompañar a quienes enfrentan procesos de detención o deportación.
Latin American Coalition
La Latin American Coalition (LAC) tomó un rol central a través de su Family Support Network (FSN), un programa diseñado para sostener a familias afectadas por la interrupción económica, emocional y social que generan estos operativos. Su equipo trabaja con casos que requieren soluciones inmediatas y atención directa.
El FSN ofrece asistencia financiera para evitar desalojos y asegurar que los hogares con familiares detenidos mantengan estabilidad. Las familias reciben apoyo para pagar servicios esenciales como electricidad, agua o calefacción. Además, el programa organiza entregas de alimentos y suministros básicos, incluyendo artículos de higiene y productos indispensables para el día a día.
La Coalición también habilita espacios de contención emocional, donde las personas pueden conversar con especialistas de manera segura y confidencial. Quienes buscan reunificación familiar encuentran asesoría y acompañamiento para avanzar en procesos legales complejos.
La comunidad puede colaborar mediante tres vías principales:
1. Donaciones económicas.
Estos fondos se destinan a pagos de renta, servicios públicos y asistencia directa.
Enlace: https://givebutter.com/FamilySupportNetwork
2. Voluntariado local.
Personas voluntarias ayudan en distribución de recursos, apoyo logístico y acompañamiento.
Formulario de inscripción: https://forms.office.com/r/Z7yHK25piG
3. Donaciones de alimentos.
La entrega se recibe en la sede principal de LAC: 4938 Central Ave, Charlotte 28205, de lunes a viernes, entre 9 a.m. y 5 p.m.
Para contacto directo:
• Programa FSN: fsn@mylac.org
• Teléfono: (704) 531-3848
• Sitio web: www.mylac.org
Charlotte Center for Legal Advocacy
Otras organizaciones claves también reforzaron su presencia. El Charlotte Center for Legal Advocacy abrió líneas de ayuda en distintos idiomas y extendió su asesoría legal en Albemarle Road. Su equipo atiende casos de inmigración, salud, veteranos, personas mayores y contribuyentes de bajos ingresos.
Teléfonos principales:
• Mecklenburg: 704-376-1600
• Español: 800-247-1931
El Carolina Migrant Network continúa su labor legal enfocada en defensa de migrantes.
La Hispanic Federation habilitó su línea nacional de apoyo básico: 1-844-438-6827.
Siembra NC acompaña a familias con organización comunitaria y defensa legal.
En conjunto, estas instituciones forman una red de contención que brinda apoyo inmediato y orientación confiable durante un momento crítico para cientos de familias inmigrantes en Charlotte.
Finalmente, hay que destacar que si quiere chequear el buscador de detenidos puede ingresar aquí: https://locator.ice.gov/odls/#/search.