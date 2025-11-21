viernes, noviembre 21, 2025
Operativos de ICE en Houston deja a miles de indocumentados detenidos

Más de mil 300 migrantes indocumentado detenidos en Houston
Houston.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que durante los operativos intensivos de seis semanas llevado a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el área de Houston, Texas, lograron con la detención de 3.593 migrantes indocumentados.

En un comunicado detallaron que los agentes federales lograron el arresto de indocumentados presuntamente con antecedentes criminales, incluyendo delitos de extrema gravedad como homicidio, abuso sexual infantil y pertenencia a pandillas violentas como la MS-13.

Detallaron que entre la lista de detenidos incluye a individuos como Leo Michel Acosta Sánchez, buscado por Interpol en México por homicidio intencional agravado, y Ramiro Ricardo Maldonado-Trevino, miembro de la MS-13 que había ingresado ilegalmente al país en seis ocasiones.

Asimismo, se procesó a múltiples sujetos condenados por delitos sexuales contra menores, muchos de los cuales ya habían sido deportados previamente hasta en dos ocasiones.

Desafíos para las fuerzas del orden

Al respecto, la Subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin denunció un incremento dramático en la hostilidad hacia los agentes de ICE, citando un aumento del 1,000% en agresiones físicas y un 8.000% en amenazas de muerte.

«Se niegan a doblegarse ante la violencia y las mentiras», afirmó McLaughlin, asegurando que bajo la administración Trump y la Secretaria Noem, la impunidad para quienes violan las leyes migratorias ha terminado, consolidando lo que describió como «la frontera más segura en la historia de Estados Unidos».

