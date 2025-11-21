Mujer de Charlotte acusada de agredir a un agente federal

Charlotte, NC.- Una denuncia penal recientemente desclasificada acusa a Heather Morrow, de 44 años y residente de Charlotte, de agresión grave, resistencia u obstrucción a un agente federal, anunció Russ Ferguson, fiscal federal para el Distrito Oeste de Carolina del Norte.

Según las alegaciones de la denuncia penal, en la mañana del 16 de noviembre de 2025, Morrow y otras personas se congregaron en una instalación de la Oficina de Operaciones de Inmigración y Control de Aduanas (ICE/ERO) en Charlotte, aparentemente con la intención de obstaculizar el trabajo policial en la propiedad.

La denuncia alega que un agente federal que acababa de llegar a su trabajo se encontró con varias personas, entre ellas Morrow, que bloqueaban la entrada. Mientras el agente intentaba arrestar a una de ellas por golpear la ventana de su vehículo y obstruir su paso, Morrow se le acercó por detrás y lo agredió físicamente, agarrándolo por los hombros e intentando saltarle encima. Arrestaron a Morrow en el lugar.

“Recientemente, en Carolina del Norte, hemos visto que pueden ocurrir situaciones muy graves cuando alguien se apodera por la fuerza del arma de un agente de la ley. Nos tomamos muy en serio los incidentes en los que esto podría suceder”, declaró el fiscal federal Russ Ferguson. “Afortunadamente, el agente en este caso se dirigía a su trabajo y no estaba armado”.

Morrow compareció inicialmente ante un tribunal federal el lunes y fue puesta en libertad bajo fianza.

Además, la Fiscalía de Estados Unidos cuenta con el apoyo de Investigaciones de Seguridad Nacional, ICE/ERO, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y el FBI para hacer este anuncio.

Finalmente, los cargos contra la acusada son meras alegaciones y se presume su inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable ante un tribunal.

