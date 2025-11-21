Melania Trump y Usha Vance visitan bases militares en NC

Camp Lejeune, NC.- En una jornada dedicada a honrar el servicio y fortalecer la educación, la primera dama Melania Trump y la segunda dama Usha Vance realizaron una visita oficial conjunta a las instalaciones de Camp Lejeune y la Estación Aérea del Cuerpo de Marines (MCAS) New River, en Carolina del Norte.

Así lo dio a conocer un comunicado de la Casa Blanca, que indicó que el recorrido se centró en interactuar con estudiantes de las escuelas del Departamento de Defensa, educadores y familias militares.

Señalaron que la agenda comenzó en la Escuela Secundaria Lejeune, donde ambas damas observaron presentaciones estudiantiles sobre inteligencia artificial y tecnología, alineadas con las iniciativas «BE BEST» de la Sra. Trump.

Posteriormente, participaron en actividades artísticas con niños de primaria y colaboraron con voluntarios de la USO en el ensamblaje de paquetes de ayuda para tropas desplegadas.

Gratitud hacia las fuerzas armadas

De la misma manera, la Casa Blanca destacó que durante el cierre de la visita en MCAS New River, Usha Vance resaltó las tradiciones del Cuerpo de Marines y la solidez de las familias que sirven al país.

Al respecto, Melania Trump reconoció el 250º aniversario de los Marines y el impacto de la tecnología en la defensa moderna.

Por último, ambas expresaron un profundo agradecimiento a aquellos que pasarán las fiestas lejos de casa, subrayando la fuerza y el sacrificio que caracteriza a la comunidad militar estadounidense.

