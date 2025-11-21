Fátima Bosch conquista la corona de Miss Universo 2025 para México

Bangkok.- En una noche histórica celebrada el viernes 21 de noviembre en Tailandia, la mexicana Fátima Bosch, de 25 años, se alzó con el título de Miss Universo 2025.

La representante azteca superó en la recta final a la anfitriona, Veena Praveenar, quien ocupó el segundo lugar, y a la venezolana Stephany Abasaly, quien cerró el cuadro de honor en la tercera posición.

Welcome to the family , Miss Universe 2025 Fatima Bosch 👑 pic.twitter.com/w0PNmPpVTy — Miss Universe (@MissUniverse) November 21, 2025

Asimismo, es de destacar que la competencia de este año reunió a candidatas de 120 países y territorios, destacándose como una de las más inclusivas en la historia del certamen.

What God has destined for you,

no envy can stop it,

no fate can undo it,

and no luck can change it. pic.twitter.com/ivs0mq2U1M — Miss Universe (@MissUniverse) November 21, 2025

Entre las participantes figuraron nueve madres, una mujer transgénero, una sobreviviente de genocidio y, marcando un hito diplomático y cultural, la primera representante de Palestina.

The Winner of Miss Universe 2025 is Miss Mexico, Fatima Bosch!👑 pic.twitter.com/ywpXy6Q5AN — Dex (@DarkPasenger__) November 21, 2025

Una victoria sobre la adversidad

Por su parte, medios de comunicación destacaron que el triunfo de Bosch adquiere una relevancia especial dado el contexto previo a la gala final. Debido a que la nueva reina universal protagonizó un tenso episodio durante la concentración que acaparó la atención mediática mundial.

Ver más: Navidad en el pueblo de Mint Hill y encendido del árbol en Concord

Es de recordar, que Bosch enfrentó públicamente a Nawat Itsaragrisil, director de la franquicia local, luego de que este la calificara de «tonta» frente a sus compañeras.

Lejos de guardar silencio, la mexicana exigió respeto inmediato, una acción que desencadenó muestras de solidaridad masiva por parte de otras delegadas y obligó al ejecutivo a emitir una disculpa posterior.

Video: ThanksGiving seguro