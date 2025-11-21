viernes, noviembre 21, 2025
Modified date:

Fátima Bosch conquista la corona de Miss Universo 2025 para México

ENTRETENIMIENTO
1
Fátima Bosch conquista la corona de Miss Universo 2025 para México
Foto: Cortesía X @MissUniverse
Maria Gabriela Perez

Bangkok.- En una noche histórica celebrada el viernes 21 de noviembre en Tailandia, la mexicana Fátima Bosch, de 25 años, se alzó con el título de Miss Universo 2025.

La representante azteca superó en la recta final a la anfitriona, Veena Praveenar, quien ocupó el segundo lugar, y a la venezolana Stephany Abasaly, quien cerró el cuadro de honor en la tercera posición.

Asimismo, es de destacar que la competencia de este año reunió a candidatas de 120 países y territorios, destacándose como una de las más inclusivas en la historia del certamen.

Entre las participantes figuraron nueve madres, una mujer transgénero, una sobreviviente de genocidio y, marcando un hito diplomático y cultural, la primera representante de Palestina.

Una victoria sobre la adversidad

Por su parte, medios de comunicación destacaron que el triunfo de Bosch adquiere una relevancia especial dado el contexto previo a la gala final. Debido a que la nueva reina universal protagonizó un tenso episodio durante la concentración que acaparó la atención mediática mundial.

Ver más: Navidad en el pueblo de Mint Hill y encendido del árbol en Concord

Es de recordar, que Bosch enfrentó públicamente a Nawat Itsaragrisil, director de la franquicia local, luego de que este la calificara de «tonta» frente a sus compañeras.

Lejos de guardar silencio, la mexicana exigió respeto inmediato, una acción que desencadenó muestras de solidaridad masiva por parte de otras delegadas y obligó al ejecutivo a emitir una disculpa posterior.

Video: ThanksGiving seguro

Artículos Relacionados

Maria Gabriela Perez
Maria Gabriela Perez
159,349FansMe gusta
20,564SeguidoresSeguir
2,607SeguidoresSeguir
37,300SeguidoresSeguir
745SeguidoresSeguir
10,774SuscriptoresSuscribirte
730 Tyvola Road; Charlotte, NC 28217

Copyright ©️ 2023, El Progreso Hispano Corp. All Rights Reserved.