El Pentágono anticipa «nuevas opciones» militares al Cártel de los Soles

Washington.- El Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció que tras la inminente designación del «Cártel de los Soles» —presuntamente liderado por Nicolás Maduro— como Organización Terrorista Extranjera (FTO) proporcionará al Departamento de Defensa un abanico ampliado de herramientas para combatir el narcoterrorismo en el hemisferio occidental.

En un comunicado, detalló que esta medida, prevista para oficializarse el 24 de noviembre bajo la administración Trump, convertiría a dicha red en la novena entidad criminal sancionada este año mediante la Orden Ejecutiva 14157.

No confirmó planes específicos

De la misma manera, durante una entrevista en el Pentágono, Hegseth enfatizó que el objetivo es impedir que regímenes ilegítimos y cárteles controlen la región.

Por último, aunque no confirmó planes específicos de incursiones terrestres en Venezuela, señaló que el Comando Sur de EE.UU. ya ha ejecutado al menos 20 ataques marítimos letales contra objetivos de inteligencia confirmados en el Caribe y el Pacífico Oriental desde septiembre.

«Tenemos la capacidad de alcanzar a los narcoterroristas mejor que nadie en el mundo, tal como lo demostramos en Irak y Siria», advirtió el funcionario,

Además, Hegsethe envió un mensaje directo a las redes de tráfico ilícito. «No se suban a un bote, porque terminará mal para ustedes».

