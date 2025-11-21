La FIFA confirma la expansión de la “FIFA Series” para 2026

Zúrich – La FIFA ha oficializado que la edición 2026 de la FIFA Series se llevará a cabo durante la ventana internacional de marzo y abril, consolidando su apuesta por fomentar el desarrollo del fútbol global.

En un comunicado, indicó que tras el éxito de la prueba piloto en 2024, el torneo regresará con un formato ampliado que incluirá por primera vez a selecciones femeninas, buscando ofrecer mayor roce competitivo a federaciones de distintos continentes que habitualmente no se enfrentan entre sí.

Al respecto, el presidente Gianni Infantino destacó que la iniciativa busca «fortalecer el deporte rey y permitir que las comunidades locales brillen a nivel mundial».

Se realizarán también torneos femeninos

De la misma manera, indicaron que para la rama masculina, se han confirmado sedes en Australia, Azerbaiyán, Indonesia, Kazajistán, Mauricio, Puerto Rico, Ruanda y Uzbekistán.

Por su parte, el torneo femenino tendrá sus primeros encuentros en Brasil, Costa de Marfil y Tailandia.

En este sentido, destacó que este proyecto, alineado con los objetivos estratégicos 2023-2027, promete no solo desarrollo técnico e intercambio cultural, sino también nuevas oportunidades comerciales para mercados emergentes.

