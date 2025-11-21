CBP emite recomendaciones ante posibles retrasos por Thanksgiving

Detroit.- La Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP) instó a los viajeros que planean cruzar la frontera terrestre en Detroit, Port Huron y Sault Ste. Marie a prepararse para tiempos de espera prolongados durante la próxima festividad de Thanksgiving.

En un comunicado, las autoridades recomendaron consultar los tiempos de espera en tiempo real a través de las plataformas oficiales para evitar las horas pico de congestión.

De la misma manera, indicaron que para facilitar la inspección, CBP recuerda la importancia de portar toda la documentación necesaria, incluyendo pasaportes vigentes.

Piden verificar los requisitos sanitarios

El comunicado exhorta a los visitantes internacionales a tramitar su permiso I-94 de manera anticipada mediante la aplicación móvil CBP One.

Asimismo, los viajeros bajo el Programa de Exención de Visa deben contar con su autorización aprobada antes de llegar al puerto de entrada.

Por último, la agencia también advirtió sobre la declaración obligatoria de productos agrícolas y alimentos para evitar sanciones y proteger la bioseguridad del país, así como la necesidad de verificar los requisitos sanitarios si se viaja con mascotas.

