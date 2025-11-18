Charlotte, NC.- Para reconocer y promover el uso seguro de antibióticos, el gobernador Josh Stein proclamó la semana del 18 al 24 de noviembre de 2025 como la Semana de Concientización sobre el Uso de Antibióticos en Carolina del Norte. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte destaca la importancia del uso correcto de los antibióticos y la amenaza que representa la resistencia a los antibióticos para las personas, los animales, las plantas y el medio ambiente.

«Los antibióticos son herramientas valiosas para tratar infecciones, pero su uso excesivo puede contribuir a la resistencia a los antibióticos», afirmó Debra Farrington, subsecretaria de Salud del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) . «La resistencia a los antibióticos se produce cuando los gérmenes desarrollan la capacidad de vencer a los fármacos diseñados para eliminarlos. Cuando esto sucede, estos fármacos se vuelven menos eficaces para reducir la morbilidad y la mortalidad por enfermedades infecciosas. Por esta razón, la resistencia a los antibióticos es uno de los problemas de salud pública más urgentes del mundo».

En Estados Unidos, al menos el 28% de los antibióticos recetados en consultas externas se consideran innecesarios. Esta prescripción innecesaria de antibióticos contribuye al aumento de la resistencia a los antibióticos. Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU., las bacterias resistentes a los antibióticos infectan a al menos 2 millones de personas anualmente, y al menos 23.000 mueren como consecuencia directa de estas infecciones. Si no se toman medidas, estas cifras seguirán aumentando.

«La resistencia a los antibióticos es una de las amenazas más urgentes para la salud pública que enfrentamos actualmente. Nadie quiere volver a una época en la que las infecciones comunes no se podían tratar», afirmó el epidemiólogo estatal Zack Moore, MD, MPH . «En la División de Salud Pública del NCDHHS, estamos comprometidos con la promoción del uso adecuado de antibióticos para preservar la eficacia de estos tratamientos que salvan vidas».

La salud pública promueve el uso adecuado de antibióticos mediante las nuevas Guías de Antibióticos para Adultos y Niños . Dirigidas a profesionales sanitarios y farmacéuticos, estas guías describen las mejores prácticas para la prescripción de antibióticos basadas en la evidencia clínica. Asimismo, se anima a los profesionales a participar en el programa de Responsabilidad en el Uso de Antibióticos , demostrando así su apoyo a la prescripción segura de estos medicamentos.

Para combatir la propagación de la resistencia a los antibióticos, es fundamental usarlos correctamente. Los antibióticos solo son eficaces para tratar ciertas enfermedades causadas por bacterias y, cuando se toman correctamente, pueden prevenir y tratar infecciones graves y salvar vidas. Si se toman incorrectamente, pueden causar efectos secundarios perjudiciales y contribuir a la resistencia a los antibióticos.

Los habitantes de Carolina del Norte pueden ayudar a prevenir la resistencia a los antibióticos y preservar el poder salvador de los antibióticos haciendo lo siguiente:

Use antibióticos solo cuando sea necesario. Los antibióticos SÍ tratan las bacterias, como las que causan la faringitis estreptocócica y las infecciones urinarias. Los antibióticos NO son efectivos para tratar estas infecciones virales comunes y sus síntomas: Nariz resfriada o congestionada Gripe (influenza) COVID-19 Bronquitis La mayoría de las toses y dolores de garganta Algunas infecciones de oído y sinusitis gastroenteritis

Tome los antibióticos exactamente como se los recetaron. Complete el tratamiento antibiótico completo, incluso si los síntomas desaparecen.

No tomes antibióticos de otra persona. Es posible que el antibiótico no funcione y que interfiera con el tratamiento adecuado.

Consulta con un profesional de la salud sobre los efectos secundarios de los antibióticos. Si un profesional de la salud determina que necesitas antibióticos, los beneficios suelen ser mayores que los riesgos de los efectos secundarios y la resistencia a los antibióticos.

Consulte a un médico si cree que tiene alergia a la penicilina. Algunas personas afirman ser alérgicas a la penicilina, pero las reacciones comunes a este medicamento a menudo se confunden con una alergia.

Deseche los antibióticos correctamente. Deposite de forma segura los antibióticos no utilizados en un contenedor para medicamentos .

Para obtener más información y recursos, consulte la página web del Programa de Administración de Antibióticos del NCDHHS .

