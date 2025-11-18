Navidad en Davidson del 4 al 6 de diciembre

Davidson, NC.- La ciudad de Davidson, Carolina del Norte, celebra la Navidad con el festival navideño » Christmas in Davidson». El evento tendrá lugar del 4 al 6 de diciembre de 2025, de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. de la noche. El festival ofrece una gran variedad de entretenimiento y actividades navideñas.

Lo más destacado de la Navidad en Davidson La Navidad en Davidson suele incluir las siguientes actividades. Pronto publicarán la lista y el programa oficiales. Belén viviente

Visita a Papá Noel y a la Sra. Claus

Artistas itinerantes

Desfile de moda canina

Copos de nieve de burbujas

Espectáculo de luces navideñas

Área de manualidades para niños

Concurso de suéteres feos

Vendedores de comida

Vendedores artesanos

Actuaciones

Iluminación de árboles

