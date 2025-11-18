Navidad en Davidson del 4 al 6 de diciembre

Davidson, NC.- La ciudad de Davidson, Carolina del Norte, celebra la Navidad con el festival navideño » Christmas in Davidson». El evento tendrá lugar del 4 al 6 de diciembre de 2025, de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. de la noche. El festival ofrece una gran variedad de entretenimiento y actividades navideñas.
Lee también: Conciertos gratuitos en otoño de Davidson College
Lo más destacado de la Navidad en Davidson
La Navidad en Davidson suele incluir las siguientes actividades. Pronto publicarán la lista y el programa oficiales.
- Belén viviente
- Visita a Papá Noel y a la Sra. Claus
- Artistas itinerantes
- Desfile de moda canina
- Copos de nieve de burbujas
- Espectáculo de luces navideñas
- Área de manualidades para niños
- Concurso de suéteres feos
- Vendedores de comida
- Vendedores artesanos
- Actuaciones
- Iluminación de árboles
- Santa
- Más
Encendido del árbol y llegada de Papá Noel
La ceremonia de inauguración tendrá lugar el jueves 4 de diciembre de 2025 a las 6:00 p.m., con la llegada de Papá Noel y el encendido anual del árbol en el Town Green.
Lee también: Conciertos de Davidson en el Green
Entretenimiento
Habrá espectáculos diarios en dos escenarios, incluyendo música en vivo, baile, un espectáculo de luces y mucho más. Pronto publicaremos más detalles.
Carrito gratuito
Un servicio gratuito de tranvías facilitará el desplazamiento de los huéspedes, con horario de 5:30 p.m. a 9:30 p.m. En total, habrá 10 paradas en 3 rutas. Más información sobre el tranvía aquí.