miércoles, noviembre 19, 2025
Modified date:

Navidad en Davidson del 4 al 6 de diciembre

ENTRETENIMIENTO
16
Navidad en Davidson del 4 al 6 de diciembre
Cortesía: Davidson County
Jacmibel Rosa

Davidson, NC.- La ciudad de Davidson, Carolina del Norte, celebra la Navidad con el festival navideño » Christmas in Davidson». El evento tendrá lugar del 4 al 6 de diciembre de 2025, de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. de la noche. El festival ofrece una gran variedad de entretenimiento y actividades navideñas.

Lee también: Conciertos gratuitos en otoño de Davidson College

Lo más destacado de la Navidad en Davidson

La Navidad en Davidson suele incluir las siguientes actividades. Pronto publicarán la lista y el programa oficiales.

  • Belén viviente
  • Visita a Papá Noel y a la Sra. Claus
  • Artistas itinerantes
  • Desfile de moda canina
  • Copos de nieve de burbujas
  • Espectáculo de luces navideñas
  • Área de manualidades para niños
  • Concurso de suéteres feos
  • Vendedores de comida
  • Vendedores artesanos
  • Actuaciones
  • Iluminación de árboles
  • Santa
  • Más

Encendido del árbol y llegada de Papá Noel

La ceremonia de inauguración tendrá lugar el jueves 4 de diciembre de 2025 a las 6:00 p.m., con la llegada de Papá Noel y el encendido anual del árbol en el Town Green.

Lee también: Conciertos de Davidson en el Green

Entretenimiento

Habrá espectáculos diarios en dos escenarios, incluyendo música en vivo, baile, un espectáculo de luces y mucho más. Pronto publicaremos más detalles.

Carrito gratuito

Un servicio gratuito de tranvías facilitará el desplazamiento de los huéspedes, con horario de 5:30 p.m. a 9:30 p.m. En total, habrá 10 paradas en 3 rutas. Más información sobre el tranvía aquí.

Video: Casas decoradas de navidad y tendencias para la temporada

Jacmibel Rosa
