Los Hornets sufren un bloqueo y otra derrota en Toronto

Los Hornets cerrarán su gira de dos partidos como visitantes contra los Indiana Pacers el miércoles 19 de noviembre a las 7 PM ET. Indiana, que perdió dos de tres partidos contra Charlotte la temporada pasada, ha perdido siete partidos consecutivos, registrando el peor récord de la liga con 1-13. Las lesiones (Tyrese Haliburton, Obi Toppin, Bennedict Mathurin) son la principal causa de las dificultades del equipo al inicio de la temporada.

Con información de Los Hornets

