Los Hornets sufren un bloqueo y otra derrota en Toronto

Charlotte, NC.- En los últimos cinco años y medio, los Charlotte Hornets no han tenido mucha suerte jugando al norte de la frontera. La derrota del lunes por la noche ante los Toronto Raptors (110-108) fue una de las más duras que han tenido que soportar en lo que ahora es una racha de diez derrotas consecutivas como visitantes en la serie directa entre ambos equipos.
Jugadores destacados
Kon Knueppel anotó 24 puntos, la mayor cantidad del equipo, con un 9 de 16 en tiros de campo, siete rebotes y tres robos, igualando su mejor marca personal, en la derrota. Este fue su sexto partido de 20 puntos o más en la temporada (Cooper Flagg es el único otro novato con más de dos partidos con esta puntuación). Miles Bridges (22) y LaMelo Ball (20) también anotaron 20 puntos o más, y Ball repartió ocho asistencias, la mayor cantidad del partido.
Brandon Ingram anotó 27 puntos, la mayor cantidad del partido, con un 9 de 21 en tiros de campo para los Raptors, quienes consiguieron su octava victoria en nueve partidos tras un inicio de temporada de 1-4. Scottie Barnes y RJ Barrett aportaron 16 puntos cada uno, mientras que Immanuel Quickley logró un doble-doble con 15 puntos y 10 rebotes.
Momento clave
Con Charlotte liderando 108-106 a falta de 1:15 para el final del último cuarto, un triple fallado por Bridges le dio la oportunidad a Scottie Barnes de empatar el partido con una volcada en segunda oportunidad. Tras un tiro flotante bien defendido de Ball que también falló, Ingram encontró a Barrett penetrando hacia la canasta para anotar la canasta decisiva a falta de 18 segundos. Los Hornets tuvieron tres oportunidades para empatar en el otro extremo de la cancha, pero no lograron anotar, ya que Barnes bloqueó una bandeja de Collin Sexton justo antes de que sonara la bocina final.
Aún no hay victorias decisivas en el último momento
Por segunda vez en tres partidos, los Hornets tuvieron la oportunidad de conseguir su primera victoria decisiva de la temporada, pero no lograron concretar las jugadas necesarias para lograrla. Cabe destacar que mostraron mucha más serenidad en las últimas posesiones de estas dos derrotas en comparación con el inicio del año.
Reducir la velocidad del freno
Los Raptors llegaron a este partido como líderes de la NBA en puntos al contraataque (22,1) y, si bien terminaron con esa cifra (21), no lo hicieron con mucha eficiencia. Toronto encestó solo 7 de 16 intentos al contraataque (43,8%) y apenas anotó siete puntos tras 16 pérdidas de balón de Charlotte.
La defensa tardía de Diabate
Aunque quizás quede eclipsado por la derrota, Moussa Diabate realizó jugadas defensivas sensacionales para Charlotte en los minutos finales. Además de una defensa individual magnífica contra Ingram, bloqueó dos posibles canastas de Toronto que hubieran empatado o puesto en ventaja a los últimos 2:30 minutos.
Cita posterior al partido
“Simplemente seguimos luchando hasta el final. No permitimos que sus tiros ni su racha nos afectaran. Seguimos luchando y eso nos permitió volver al partido. Fue un partido muy físico. Creo que en los momentos decisivos tenemos que cerrar los partidos mucho mejor, pero esto es una experiencia de aprendizaje. Seguiremos aprendiendo de ella.” – Collin Sexton, base de los Hornets
¿Qué sigue?
Los Hornets cerrarán su gira de dos partidos como visitantes contra los Indiana Pacers el miércoles 19 de noviembre a las 7 PM ET. Indiana, que perdió dos de tres partidos contra Charlotte la temporada pasada, ha perdido siete partidos consecutivos, registrando el peor récord de la liga con 1-13. Las lesiones (Tyrese Haliburton, Obi Toppin, Bennedict Mathurin) son la principal causa de las dificultades del equipo al inicio de la temporada.
