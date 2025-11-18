San Salvador.- El Gobierno del presidente Nayib Bukele, realizó una inversión significativa en Bitcoin, adquiriendo más de 1.000 monedas por un valor aproximado de 100 millones de dólares.

La compra, confirmada por la Oficina Bitcoin la noche del lunes 17 de noviembre, ha impulsado las reservas nacionales por encima de la marca de los 7.000 bitcoines por primera vez, alcanzando un total de 7.474.37 BTC, valorados en más de $672.1 millones, según el portal oficial bitcoin.gob.sv.

Por su parte el presidente de El Salvador publicó en sus redes sociales la compra que realizó en Bitcoin.

A Contracorriente del Mercado y el FMI

Medios de comunicación indicaron que esta operación se ejecuta en un momento de notable volatilidad en el mercado de criptomonedas. El bitcóin ha experimentado una caída superior al $27.7%$ desde su máximo histórico alcanzado en octubre, con su valor por debajo de los $100.000 dólares en los últimos días.

Es de recordar, que el gobierno salvadoreño en Bitcoin se mantiene, incluso después de que la Asamblea Legislativa revocara el carácter de moneda de curso legal obligatorio para el Bitcoin.

Asimismo, destacaron que dicha decisión se tomó tras un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que había condicionado un préstamo de $1.400 millones a que el país no utilizara fondos estatales para la compra de criptomonedas.

Es de mencionar, que El Salvador fue pionero mundial en la adopción de bitcoin como moneda de curso legal en septiembre de 2021.

