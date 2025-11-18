Connelly Springs, NC.- Un tribunal dictó un fallo de culpabilidad contra Cornelius Sylvanus Burnett, residente de Connelly Springs, por una serie de graves delitos sexuales cometidos contra un menor. El pasado lunes, 10 de noviembre de 2025, el Tribunal Superior del Condado Burke declaró a Burnett culpable de todos los cargos que enfrentaba, culminando un proceso que comenzó con su arresto el 14 de diciembre de 2023.

Los cargos originales incluían un delito sexual legal con un niño por un adulto y seis cargos de libertades indecentes con un niño. Burnett, de 56 años y residente en 4668 Old Clark Place, permaneció bajo una fianza asegurada de $50.000.00 tras su detención inicial.

El juez impuso una pena severa a Burnett. Por el cargo de delito sexual con niños por un adulto, el hombre pasará de 300 a 420 meses en prisión. Adicionalmente, deberá cumplir de 20 a 33 meses por cada uno de los seis cargos de libertades indecentes con un niño. Las sentencias se ejecutarán de forma consecutiva, lo que significa que Burnett enfrentará una condena total de entre 420 y 618 meses en el Departamento Correccional del estado. Esta pena equivale a un período de encarcelamiento que abarca desde 35 hasta 51.5 años.

La Oficina del Sheriff del Condado Burke emitió un comunicado expresando su agradecimiento a las entidades colaboradoras que hicieron posible el resultado del caso. Las autoridades destacan la solidez de la alianza con el Centro de Defensa del Niño del Condado Burke, la Oficina del Fiscal del Distrito y el Departamento de Servicios Sociales. Estas colaboraciones interinstitucionales resultan cruciales para el enjuiciamiento exitoso de este tipo de casos. El veredicto de culpabilidad y la subsiguiente sentencia representan el cierre de un importante proceso legal para el condado.

