Monroe, NC.- Un operativo del escuadrón Charlie concluyó con la captura de Nicholas Morrison, un fugitivo con múltiples órdenes de arresto, gracias al uso estratégico del sistema de cámaras Flock según Union County Sheriff´s Office, NC. Los agentes trabajaron durante varios días en la localización del sospechoso e ingresaron en la plataforma la matrícula de un vehículo asociado previamente con él. Esa acción abrió la puerta a una alerta que marcó un avance definitivo en la investigación.

El sistema Flock emitió una notificación en tiempo real cuando detectó el vehículo en circulación. Los agentes del escuadrón Charlie respondieron con rapidez y realizaron una parada de tráfico que permitió identificar a los ocupantes. Durante el contacto, confirmaron que el pasajero era Nicholas Morrison. Las autoridades verificaron la existencia de doce órdenes activas en su contra. Pese a su historial de evasión, los agentes lograron detenerlo sin que se registraran incidentes.

La conductora del automóvil, Karissa Sperduto, también terminó bajo custodia. Su identidad coincidía con la propietaria registrada del vehículo. Una revisión de sus antecedentes dentro del caso reveló que había recibido interrogatorios previos sobre el paradero de Morrison. Según la investigación, Sperduto se negó a colaborar con las autoridades, lo que derivó en una acusación por albergar a un fugitivo.

Las autoridades destacaron nuevamente el papel esencial del sistema Flock en este tipo de operativos. La plataforma proporciona herramientas de reconocimiento de placas que emiten alertas automáticas y ofrecen registros clave para reconstruir movimientos de vehículos vinculados con personas buscadas. Esta tecnología mejora los tiempos de respuesta y optimiza los recursos disponibles para los agentes en campo.

El uso de estas cámaras continúa mostrando resultados en investigaciones recientes. Hace pocas semanas, el sistema también desempeñó un rol importante en el avance del caso del asesinato registrado en un restaurante Taco Bell en Indian Trail. Los detectives utilizaron la información recopilada por Flock para identificar vehículos clave relacionados con los hechos.

El caso de Morrison suma un ejemplo más del impacto que estas herramientas tienen en las labores de seguridad pública. Los agentes del escuadrón Charlie mantienen su trabajo en investigaciones activas y subrayan que la colaboración entre tecnología y patrullaje continúa generando resultados concretos en la búsqueda de fugitivos y la resolución de delitos.

