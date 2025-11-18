Ataques vehiculares contra agentes federales se duplican en el último año

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) volvió a alertar una escalada en los ataques vehiculares dirigidos contra los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Al respecto, la subsecretaria del DHS Tricia McLaughlin, indicó que se han registrado 99 ataques vehiculares este año. Más del doble de los 47 incidentes reportados en el mismo período de 2024.

Detallaron que el incremento es particularmente pronunciado contra ICE, con un aumento del $1.300% (de 2 a 28 incidentes).

Reiteran el trabajo realizado por los agentes federales

De la misma manera, McLaughlin atribuyó el incremento a la «constante demonización» de las fuerzas del orden por parte de «políticos santuario, activistas de izquierda y los principales medios,» lo que ha llevado a criminales a «convertir sus vehículos en armas».

En el comunicado detallaron que entre los recientes de estos ataques incluyen:

En Chicago , la Patrulla Fronteriza enfrentó cuatro embestidas vehiculares en un solo día de noviembre.

, la Patrulla Fronteriza enfrentó cuatro embestidas vehiculares en un solo día de noviembre. En Maryland y Florida, extranjeros indocumentados con cargos pendientes intencionalmente embistieron vehículos de ICE, hiriendo a un oficial en un caso.

Por último, el DHS aseguró que los valientes hombres y mujeres de DHS «no serán disuadidos» y que cualquier persona que ataque a las fuerzas del orden, especialmente usando sus vehículos, será procesada con todo el peso de la ley.

