Arrestan en Texas a más de tres mil 500 indocumentados

Houston.- La Oficina de Operaciones de Detención y Deportación (ERO) de ICE en Houston informó la detención de 3.593 migrantes indocumentados con antecedentes penales en el sureste de Texas durante el reciente y prolongado cierre del Gobierno federal (del 1 de octubre al 12 de noviembre).

En un comunicado, detallaron que a pesar de que el personal de ICE trabajó sin remuneración durante varias semanas y realizó diversos operativos logrando la captura de miles de migrantes indocumentados.

Al respecto, el director de la Oficina de Campo de ICE Houston, Bret Bradford, destacó el éxito de la operación, señalando que miles de individuos violentos fueron retirados de las comunidades.

Más de 20 pandilleros fueron detenidos

Entre los arrestados se encuentran:

13 asesinos y 10 fugitivos con órdenes de arresto pendientes.

y con órdenes de arresto pendientes. 51 depredadores de niños y 67 delincuentes sexuales .

y . 23 pandilleros, incluido un miembro de la MS-13 acusado de triple homicidio en Dallas.

De la misma manera, ICE subrayó que varios casos involucraron a reincidentes que habían sido liberados previamente en Estados Unidos bajo las directrices de la administración actual. Posteriormente cometieron crímenes graves, incluyendo a un miembro de la MS-13 liberado en mayo de 2024 que fue arrestado por el triple homicidio en octubre.

