6 granjas y lotes de árboles de Navidad cerca de Charlotte

Charlotte, NC.- Se acercan las fiestas navideñas y, para muchas familias, eso significa que pronto llegará el momento de encontrar el árbol de Navidad perfecto.
A continuación, encontrará una lista de 6 viveros y lotes de árboles de Navidad en Charlotte y sus alrededores que le ayudarán a encontrar el árbol perfecto para este año. En varios viveros podrá elegir y cortar su propio árbol. Si desea un abeto de Fraser, no podrá cortarlo usted mismo si vive muy cerca de Charlotte, pero muchos viveros y lotes los venden ya cortados, procedentes de las montañas.
Asegúrate de seguir los enlaces para verificar toda la información y estar al tanto de los cambios. Y desplázate hacia abajo para ver una extensa lista de eventos festivos.
1- Granjas y lotes de árboles de Navidad en Iredell County
Árboles de Navidad en Mrs. Ruth’s Christmas Tree’s
2206 Charlotte Highway, Mooresville, NC 28117. Número de teléfono: 980-348-2098
- Abierto: Sábado 22 de noviembre de 2025
- Árboles precortados
- Extras: Tienda de regalos, productos agrícolas
- Papá Noel nos visita de vez en cuando
- Árboles del oeste de Carolina del Norte
- Más información sobre los árboles de Navidad de la Sra. Ruth
2- Granjas y lotes de árboles de Navidad en Lincoln County
Granja de árboles de Cedar Lake
5829 East Highway 28, Iron Station, NC 28080
Número de teléfono: 704-735-6997
- Abierto: Sábado, 22 de noviembre de 2025
- Variedades: Abeto de Fraser y abeto turco (precortados), o (a elegir y cortar) pino de Virginia, cedro rojo, ciprés de Leyland
- Extras: Parque infantil Haystack, animales de granja, tienda rural
- Árboles del oeste de Carolina del Norte
- Papá Noel estará presente los días 22, 23, 29 y 30 de noviembre y el 1 de diciembre (consulte las preguntas frecuentes para obtener más información).
- Más información sobre la granja de árboles de Cedar Lake
3- Granja Grace Tree
1292 Beth Haven Church Road, Denver, NC 28037
Número de teléfono: 704-794-8740
- Abierto: Sábado, 22 de noviembre de 2025
- Variedades: Ciprés de Murray, Ciprés de Leighton Green, Ciprés de Arizona, Recién cortados: Abeto de Fraser y Abeto de Noruega (árboles de mesa)
- Extras: Fotografía profesional disponible, rosquillas calientes de sidra de manzana, chocolate caliente, sidra de manzana caliente, papas fritas y palomitas de maíz.
- Haz tu reserva en la página web
- Árboles del oeste de Carolina del Norte
- Más información sobre Grace Tree Farm
4- Granja de árboles de Navidad Helms
6345 Christmas Tree Lane, Vale, NC 28168
Número de teléfono: 704-276-1835
- Abierto: Sábado, 22 de noviembre de 2025
- Seleccione y corte la tierra. Hay sierras disponibles.
- Árboles del oeste de Carolina del Norte
- Más información sobre la granja de árboles de Navidad de Helms
5- Granjas y lotes de árboles de Navidad en Mecklenburg
Pueblo Copo de Nieve
12201 S Tryon Street, Charlotte, NC 28273
Número de teléfono: 704-676-6289
- Abierto: sábado, 22 de noviembre de 2025
- Variedades: Abetos Fraser precortados
- Coronas, guirnaldas y arreglos navideños
- Papá Noel visitará todos los sábados y domingos a partir del sábado 29 de noviembre de 2025.
- Reservas disponibles
- Árboles del oeste de Carolina del Norte
- Los beneficios se reinvierten en la comunidad, en organizaciones benéficas infantiles.
- Más información sobre Snowflake Village
- Página de Facebook
6- U.S. National Whitewater Center
5000 Whitewater Center Parkway, Charlotte, NC
Teléfono: 704-391-3900
- Abierto: cerca del Día de Acción de Gracias
- Variedades: Abetos Fraser precortados de Virginia
- También se venderán ropa de invierno, bebidas navideñas y otros regalos.
- El estacionamiento cuesta $13.
- Más información.