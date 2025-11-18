miércoles, noviembre 19, 2025
Modified date:

6 granjas y lotes de árboles de Navidad cerca de Charlotte

NOTICIASCHARLOTTE & NC
32
6 granjas y lotes de árboles de Navidad cerca de Charlotte
Cortesía: Facebook Mrs. Ruth's Christmas Tree's
Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- Se acercan las fiestas navideñas y, para muchas familias, eso significa que pronto llegará el momento de encontrar el árbol de Navidad perfecto.

A continuación, encontrará una lista de 6 viveros y lotes de árboles de Navidad en Charlotte y sus alrededores que le ayudarán a encontrar el árbol perfecto para este año. En varios viveros podrá elegir y cortar su propio árbol. Si desea un abeto de Fraser, no podrá cortarlo usted mismo si vive muy cerca de Charlotte, pero muchos viveros y lotes los venden ya cortados, procedentes de las montañas.

Lee también: CBP advierte sobre los peligros de los productos falsificados en navidad

Asegúrate de seguir los enlaces para verificar toda la información y estar al tanto de los cambios. Y desplázate hacia abajo para ver una extensa lista de eventos festivos.

1- Granjas y lotes de árboles de Navidad en Iredell County

Árboles de Navidad en Mrs. Ruth’s Christmas Tree’s

2206 Charlotte Highway, Mooresville, NC 28117. Número de teléfono: 980-348-2098

2- Granjas y lotes de árboles de Navidad en Lincoln County

Granja de árboles de Cedar Lake

5829 East Highway 28, Iron Station, NC 28080
Número de teléfono: 704-735-6997

  • Abierto: Sábado, 22 de noviembre de 2025
  • Variedades: Abeto de Fraser y abeto turco (precortados), o (a elegir y cortar) pino de Virginia, cedro rojo, ciprés de Leyland
  • Extras: Parque infantil Haystack, animales de granja, tienda rural
  • Árboles del oeste de Carolina del Norte
  • Papá Noel estará presente los días 22, 23, 29 y 30 de noviembre y el 1 de diciembre (consulte las preguntas frecuentes para obtener más información).
  • Más información sobre la granja de árboles de Cedar Lake

3- Granja Grace Tree

1292 Beth Haven Church Road, Denver, NC 28037
Número de teléfono: 704-794-8740

  • Abierto: Sábado, 22 de noviembre de 2025
  • Variedades: Ciprés de Murray, Ciprés de Leighton Green, Ciprés de Arizona, Recién cortados: Abeto de Fraser y Abeto de Noruega (árboles de mesa)
  • Extras: Fotografía profesional disponible, rosquillas calientes de sidra de manzana, chocolate caliente, sidra de manzana caliente, papas fritas y palomitas de maíz.
  • Haz tu reserva en la página web
  • Árboles del oeste de Carolina del Norte
  • Más información sobre Grace Tree Farm

Lee también: Opción Fin de Semana: Encendidos de árboles de Navidad

4- Granja de árboles de Navidad Helms

6345 Christmas Tree Lane, Vale, NC 28168
Número de teléfono: 704-276-1835

5- Granjas y lotes de árboles de Navidad en Mecklenburg

Pueblo Copo de Nieve

12201 S Tryon Street, Charlotte, NC 28273
Número de teléfono: 704-676-6289

  • Abierto: sábado, 22 de noviembre de 2025
  • Variedades: Abetos Fraser precortados
  • Coronas, guirnaldas y arreglos navideños
  • Papá Noel visitará todos los sábados y domingos a partir del sábado 29 de noviembre de 2025.
  • Reservas disponibles
  • Árboles del oeste de Carolina del Norte
  • Los beneficios se reinvierten en la comunidad, en organizaciones benéficas infantiles.
  • Más información sobre Snowflake Village
  • Página de Facebook

6- U.S. National Whitewater Center

5000 Whitewater Center Parkway, Charlotte, NC
Teléfono: 704-391-3900

  • Abierto: cerca del Día de Acción de Gracias
  • Variedades: Abetos Fraser precortados de Virginia
  • También se venderán ropa de invierno, bebidas navideñas y otros regalos.
  • El estacionamiento cuesta $13.
  • Más información.

Video: Diseñamos y decoramos tu árbol 🌲 de Navidad 🌲 como lo desees.

Artículos Relacionados

Jacmibel Rosa
Jacmibel Rosa
152,018FansMe gusta
20,403SeguidoresSeguir
2,607SeguidoresSeguir
36,600SeguidoresSeguir
745SeguidoresSeguir
10,390SuscriptoresSuscribirte
730 Tyvola Road; Charlotte, NC 28217

Copyright ©️ 2023, El Progreso Hispano Corp. All Rights Reserved.