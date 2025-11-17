FBI ofrece recompensa por joven acusado de matar a su abuela

Craven, NC.- La búsqueda de Dominic Connelly avanzó a una etapa diferente después de que el FBI anunciara una recompensa de hasta 5.000 dólares por información que permita localizarlo. La Oficina del Sheriff del condado Craven mantiene activa una segunda recompensa que eleva el total ofrecido a 10.000 dólares, en un esfuerzo por obtener pistas que conduzcan a su captura. Connelly enfrenta acusaciones por asesinato en primer grado e intento de asesinato, lo que mantiene el caso como una prioridad para la seguridad pública local.

El 4 de noviembre, las autoridades confirmaron que Connelly seguía con vida y se ocultaba en una zona boscosa cercana a Vanceboro. Equipos de búsqueda rastrearon el área durante varios días y recopilaron evidencia suficiente para sostener esa línea de investigación. Sin embargo, la falta de nuevas señales en los últimos días llevó a los investigadores a modificar su estrategia y concentrar el operativo en labores de inteligencia, análisis de información y seguimiento de pistas verificables. Según el reporte más reciente, no existen elementos que confirmen que Connelly continúe en el condado.

Lee también: Continúa la búsqueda de Dominic Connelly tras semanas de un intenso operativo

Las autoridades señalaron que la última vez que lo vieron vestía un mono beige, posiblemente tomado de alguna de las estructuras abandonadas dentro del perímetro de búsqueda. Debido a esto, la Oficina del Sheriff solicitó a los residentes reforzar la seguridad en sus propiedades. El llamado incluyó asegurar puertas, vehículos, cobertizos y garajes, así como evitar dejar alimentos, bebidas u objetos que puedan facilitar la supervivencia del prófugo.

El sheriff del condado recordó que cualquier persona que ayude a Connelly a evadir a la justicia enfrentará cargos penales. La advertencia forma parte del esfuerzo por evitar que ciudadanos, de manera intencional o accidental, se involucren en la fuga del sospechoso. Las autoridades insistieron en que toda información relevante debe compartirse exclusivamente a través de canales oficiales.

Lee también: Buscan a un joven acusado de matar a su abuela y atacar a un agente

La comunidad puede comunicarse con la Oficina del Sheriff del condado Craven al (252) 636-6620 o con Craven County Communications al (252) 633-2357. También existe la opción de enviar reportes de forma anónima mediante la aplicación Craven County Crime Stoppers, herramienta que permite compartir pistas sin revelar la identidad del informante.

El caso sigue en desarrollo y las autoridades reafirmaron su compromiso con la captura de Dominic Connelly. La investigación continúa en marcha mientras el condado permanece atento a cualquier dato que aporte claridad sobre su ubicación actual.

Video: Escuche lo que nos dijo el #SheriffMcFadden al consultarle si colaboran con ICE.