Desayuno gratis con Santa Claus en Bass Pro Shops

Charlotte, NC.- Bass Pro Shops vuelve a presentar Santa’s Wonderland, con una experiencia gratuita con Santa Claus. El evento tendrá lugar en ambas tiendas Bass Pro Shops del área de las Carolinas.
- Bass Pro Shops Concord Mills,
8181 Concord Mills Blvd, Concord, Carolina del Norte
- Bass Pro Shops Fort Mill (antes Cabela’s)
1000 Cabelas Drive, Fort Mill, SC
El 1 de noviembre de 2025 comienzo oficialmente la experiencia del País de las Maravillas de Santa con la gran entrada de Santa.
Este año habrá dos eventos especiales en el País de las Maravillas de Santa: Cuentos de Navidad (historias leídas por Santa Claus o la Sra. Claus) y Desayuno Navideño (un desayuno GRATUITO con Santa Claus y sus ayudantes, con fotos incluidas). Se requiere reservación para ambos. ¡Consulta la información sobre estos eventos especiales!
Papá Noel llegará en barco a ambas tiendas el 1 de noviembre de 2025 a las 5:00 p.m. Habrá un desfile, encendido del árbol y refrigerios gratuitos. Papá Noel leerá cuentos navideños a los niños.
Los niños recibirán un peluche navideño de Bass gratis, hasta agotar existencias.
Las familias podrán conocer a Papá Noel cuando inaugure el País de las Maravillas de Papá Noel para la temporada. ¡Al día siguiente comienzan las fotos gratuitas!
El país de las maravillas de Santa
La experiencia completa de Santa’s Wonderland en interiores, con fotos gratuitas con Santa, comienzó el 2 de noviembre de 2025. Se lleva a cabo todos los días hasta el 24 de diciembre.
Necesitará reservar una cita para la sesión de fotos gratuita de su hijo/a con Papá Noel. Las reservas podrían agotarse rápidamente. Puede regístrese aquí para el País de las Maravillas de Santa en Bass Pro Shops.
La foto gratuita de Papá Noel es una impresión de 4×6 pulgadas. También recibirá un vídeo gratuito para compartir.
Hay otros paquetes disponibles para su compra.
Puntos a recordar
- Visite a Papá Noel y llévese gratis una foto impresa de 4×6 con calidad de estudio.
- Reserve su visita a Papá Noel con hasta una semana de antelación a través del sistema de reservas digitales en basspro.com/santa
- Juegos y manualidades con temática navideña
- Regalos gratuitos entre semana (de lunes a viernes), que incluyen adornos de madera, marcos para colorear y arte termoencogible.
Eventos especiales en el País de las Maravillas de Santa
Este año se celebran dos eventos especiales durante el País de las Maravillas de Papá Noel.
- Cuentos de Navidad: Todos los martes hasta al 23 de diciembre a las 5:00 p.m., Papá Noel o Mamá Noel leerán cuentos navideños a las familias, seguido de fotos. Se requiere reserva previa gratuita. Las reservas se abren con una semana de antelación.
- Desayuno Navideño: Acompañe a Papá Noel y sus ayudantes en un desayuno festivo a las 9:00 a.m. del sábado 22 de noviembre. Es necesario reservar gratuitamente; el cupo es limitado a cuatro personas por familia e incluye fotos. Las reservas ya están abiertas.