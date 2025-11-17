Charlotte, NC.- Charlotte vivió una tarde tensa el lunes 17 de noviembre en las cercanías de University City cuando un ciudadano estadounidense lanzó su furgoneta contra agentes que participaban en un operativo de aplicación de la ley. El impacto desencadenó una persecución a alta velocidad por una zona con gran afluencia de residentes y comercios, donde cada maniobra del conductor elevó el riesgo para la comunidad según la cuenta X del DHS.

This individual, a US citizen, assaulted Border Patrol and ICE agents with his vehicle in Charlotte. Agents ended up taking him into custody after a pursuit that saw him drive erratically, including off road. He will face stiff consequences for assault. #charlotte https://t.co/UnQrylfS3f — Commander Op At Large CA Gregory K. Bovino (@CMDROpAtLargeCA) November 17, 2025

Los agentes iniciaron la persecución en cuanto el sospechoso huyó del lugar. El conductor aceleró por calles transitadas, realizó giros bruscos y buscó abrirse paso incluso fuera de la carretera. Durante el recorrido, intentó embestir vehículos policiales en varias ocasiones, lo que aumentó la preocupación ante un posible desenlace más grave.

Las unidades que participaron en el operativo aplicaron estrategias para cerrar el paso al vehículo y reducir el peligro para los ciudadanos que circulaban por el área. Minutos después, lograron acorralarlo. Aun así, el conductor continuó golpeando los autos oficiales en un intento desesperado por escapar.

Los agentes le ordenaron salir de la furgoneta y procedieron a arrestarlo. Al revisar el interior del vehículo, encontraron un arma de fuego. Las autoridades confirmaron que un agente resultó herido durante el incidente, aunque permanece bajo observación médica sin reportes de complicaciones mayores.

Más temprano, el jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory K. Bovino, cuestionó algunos señalamientos que circularon en redes sociales sobre los operativos migratorios recientes. Rechazó varias afirmaciones y pidió responsabilidad al difundir información. “Lo preocupante es que mientas sin pruebas. Este inmigrante ilegal, supuestamente menor de edad, tenía 18 años. No fue atado con bridas dentro de la tienda, sino que lo sacaron a la fuerza, intentó escapar y ENTONCES lo ataron. Mentir así incita innecesariamente a la comunidad, aumentando así la posibilidad de violencia”, expresó.

What's disturbing is you lie with no facts. This illegal alien "juvenile" was 18 years old. He was not zip tied in the store, but led out where he tried escaping and was THEN zip tied. Lying like this needlessly incites the community thus increasing possibility of violence. https://t.co/FeWMy427qn — Commander Op At Large CA Gregory K. Bovino (@CMDROpAtLargeCA) November 17, 2025

El funcionario también lamentó la gravedad del hecho registrado por la tarde del lunes. Señaló que el individuo agredió con su vehículo a miembros de la Patrulla Fronteriza y agentes de ICE en Charlotte. Comentó que la persecución incluyó maniobras erráticas y tramos fuera de la vía. “Este individuo se enfrentará a graves consecuencias por agresión”, afirmó.

Las autoridades detallaron que el sospechoso registra antecedentes por resistencia a la autoridad, alteración del orden público e intoxicación acompañada de conducta disruptiva. El caso continúa en proceso mientras los equipos legales preparan los cargos correspondientes.

El operativo evidenció la rapidez con la que una intervención policial puede transformarse en una situación de alto riesgo. La coordinación entre las unidades evitó un desenlace más crítico en una zona donde familias, estudiantes y comerciantes transitan diariamente. Las autoridades reiteraron su compromiso de responder con firmeza ante cualquier acción que ponga en peligro a la comunidad.

Hay que recordar que el sábado 15 de noviembre fue el día en el que más personas han sido detenidas en un solo día en la historia de Carlina del Norte según destacaron organizaciones pro inmigrantes con más de 80 detenidos.

