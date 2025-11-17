Brandt Bronico firma un nuevo contrato con The Crown

Charlotte, NC.- Brandt Bronico continuará su carrera en Charlotte FC hasta 2027 gracias a un nuevo contrato que fortalece su vínculo con el club y con la ciudad donde nació. La organización presentó el anuncio el pasado jueves 13 de noviembre y destacó la evolución del mediocampista desde su llegada al equipo, así como su papel dentro del proyecto deportivo para las próximas temporadas.

Bronico creció en Charlotte, formó parte del ambiente futbolístico local desde temprana edad y construyó una trayectoria marcada por la disciplina y el compromiso. Su carrera universitaria en la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte lo proyectó como una de las figuras más destacadas del programa. Desde entonces, su presencia en el campo ha mostrado consistencia y una comprensión táctica que lo convirtió en una pieza valiosa dentro del plantel profesional.

Lee también: Charlotte FC cierra una temporada histórica tras caer ante New York City FC

Su paso por la MLS comenzó con Chicago Fire, donde acumuló experiencia y minutos antes de regresar a su ciudad natal con la expansión de Charlotte FC. Su llegada al club representó un punto clave en su carrera: encontró un espacio donde consolidarse y desarrollar un rol protagónico en el mediocampo, aportando intensidad, recuperación y presencia en cada partido.

A lo largo de las temporadas, Bronico ha construido una relación sólida con la afición. La hinchada reconoce su entrega, su estilo de juego y el sentido de pertenencia que transmite cada vez que representa a The Crown. Su figura se convirtió en una referencia tanto dentro como fuera de la cancha, y su continuidad hasta 2027 refuerza la intención del club de sostener un núcleo estable de jugadores para competir con mayor ambición.

El mediocampista también ha participado en iniciativas comunitarias, clínicas deportivas y actividades de formación juvenil, lo que fortaleció aún más el vínculo con Charlotte y su entorno. Para la institución, mantener a un jugador arraigado a la identidad de la ciudad aporta coherencia en el crecimiento del proyecto.

Lee también: Kristijan Kahlina salva la temporada del Charlotte FC con un penalti

Con este nuevo acuerdo, Bronico se prepara para encarar los próximos años con metas renovadas. Charlotte FC busca avanzar en la tabla de la MLS, mejorar su rendimiento ofensivo y consolidar una estructura competitiva, mientras el jugador asume el reto de seguir evolucionando, aportar liderazgo y sostener el ritmo que lo caracterizó desde el inicio.

La renovación marca un capítulo importante para The Crown y para un futbolista que representa la identidad local. Charlotte mantiene así a uno de sus referentes y apuesta por un futuro construido sobre lealtad, trabajo y visión deportiva.

Con información de Charlotte FC

Video: Así vive la fanaticada la emoción del fútbol en la ciudad reina de Charlotte