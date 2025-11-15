Charlotte, NC.- Varias unidades de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos viajaron hacia el sur por la I-77 desde el condado de Iredell rumbo al condado Mecklenburg, según informaron equipos locales de primeros auxilios en Iredell Firewire. La presencia de estos vehículos tomó fuerza solo un día después del anuncio del sheriff de Mecklenburg, Gary McFadden, quien adelantó que agentes federales podrían llegar al condado en cualquier momento de esta semana.

El movimiento de unidades federales reavivó el debate migratorio en Charlotte, una ciudad que mantiene una relación compleja con la presencia de autoridades vinculadas a inmigración. Hasta el momento, las agencias responsables no informan cuál será el foco de trabajo de la Patrulla Fronteriza en Mecklenburg.

Sin claridad sobre los objetivos, diversas organizaciones comunitarias convocaron protestas para este fin de semana, especialmente en áreas cercanas a Charlotte y localidades vecinas. Los grupos organizadores aseguran que buscan defender a las familias migrantes y exigir transparencia sobre las gestiones que estos agentes pretenden desarrollar en la región.

En medio de esta situación, la atención también se centra en Gregory Bovino, un alto funcionario de la Patrulla Fronteriza cuya posible llegada a Charlotte generó cuestionamientos.

Durante un acto inaugural reciente, el gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein, respondió preguntas de la prensa sobre lo que conoce de estos movimientos. El mandatario señaló que su oficina mantiene comunicación con autoridades locales para obtener información precisa y garantizar que cualquier acción federal respete los derechos de los residentes del estado.

Mientras tanto, líderes comunitarios y defensores de derechos humanos expresan preocupación por el clima de incertidumbre. Algunos sostienen que la presencia de agentes federales podría aumentar el temor entre trabajadores, estudiantes y familias que ya enfrentan situaciones de vulnerabilidad. Otros piden prudencia y aseguran que resulta necesario esperar detalles oficiales antes de emitir conclusiones.

Charlotte se prepara para un fin de semana marcado por movilizaciones, diálogos tensos y la expectativa de más anuncios. La comunidad observa de cerca cada movimiento, consciente de que cualquier decisión influirá directamente en la dinámica social y en la confianza de los residentes hacia las instituciones que operan en la región.

