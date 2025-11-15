Iredell, NC.- El condado Iredell atraviesa días de intensa actividad policial tras la puesta en marcha de la Operación de Control de Narcóticos de Otoño, anunciada recientemente por el sheriff Darren Campbell. La acción surge de una investigación que avanzó durante varios meses, liderada por la División de Narcóticos y el equipo ACE, con el objetivo de identificar a personas vinculadas a la venta y distribución de sustancias ilegales en distintas zonas del condado.

El operativo reunió información obtenida a través de investigaciones abiertas, denuncias vecinales y reportes comunitarios. Detectives y agentes encubiertos trabajaron de manera continua para rastrear movimientos, intervenir puntos de venta y ubicar viviendas utilizadas como centros de distribución. La operación se centró en individuos conocidos por reincidir en actividades delictivas relacionadas con el tráfico de drogas.

Las autoridades buscaron a 54 personas señaladas por delitos graves y menores de narcóticos. Hasta ahora, 33 individuos terminaron arrestados y trasladados inmediatamente ante un magistrado, quien revisó cada caso y estableció las fianzas correspondientes. Las otras 21 personas continúan prófugas, y los equipos de la Oficina del Sheriff mantienen su búsqueda en curso.

El sheriff Campbell destacó la contundencia del operativo durante su actualización pública. “Cada una de estas personas vendió narcóticos directamente a agentes encubiertos, facilitó transacciones ilegales o mantuvo sustancias controladas en presencia de la ley. El condado de Iredell mantiene tolerancia cero hacia quienes buscan lucrarse a costa de nuestra comunidad”, afirmó. También remarcó que su División de Narcóticos continúa enfocada en desarticular redes que introducen drogas y violencia en la región.

La operación generó un impacto significativo en el comercio local de drogas gracias al trabajo coordinado entre la División de Estupefacientes, el equipo ACE y los agentes de patrulla. Durante meses, los equipos realizaron vigilancia, registro de actividades sospechosas y recopilación de pruebas que permitieron avanzar en cada arresto.

Campbell agradeció el apoyo de los ciudadanos que aportaron datos clave durante la investigación. Resaltó que las denuncias comunitarias y el compromiso diario de los agentes fortalecen la capacidad del condado para combatir a los traficantes y disminuir la reincidencia delictiva.

Las autoridades invitan a cualquier persona con información sobre los prófugos a enviar un reporte anónimo mediante la aplicación móvil de la Oficina del Sheriff del Condado de Iredell. El listado actualizado con nombres, cargos y fotografías de los arrestados y de quienes siguen buscados se incluirá en esta publicación.

