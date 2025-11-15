Investigan muerte de peatón de un septuagenario en un accidente

Charlotte, NC.- Detectives de la Unidad de Investigación de Accidentes Graves del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) están investigando un accidente automovilístico fatal que involucró a un peatón en Freedom Division.

El jueves 13 de noviembre, aproximadamente a las 6:07 a. m., agentes respondieron a un accidente de tráfico con un peatón herido en la cuadra 3300 Wilkinson Blvd. Al llegar, encontraron a Terry Honeycutt, de 73 años de edad, tendido en la calzada con lesiones que ponían en peligro su vida. Cerca del peatón, también encontraron un Ford Escape con daños en la parte delantera. Los paramédicos llegaron y confirmaron el fallecimiento de Honeycutt en el lugar. El Departamento de Bomberos de Charlotte también acudió para prestar asistencia.

Detectives de la Unidad de Investigación de Accidentes Graves y de la Unidad de Tráfico acudieron al lugar para realizar la investigación. Miembros del Equipo de Investigación de la Escena del Crimen (EIC) también se presentaron para procesar la escena y recoger pruebas físicas.

La investigación preliminar indica que el Ford circulaba hacia el este por Wilkinson Boulevard cuando Honeycutt fue atropellado mientras cruzaba la avenida. El conductor del Ford resultó ileso.

Los resultados toxicológicos de Honeycutt están pendientes.

Los familiares del señor Honeycutt han sido notificados de su fallecimiento.

La investigación de este caso está activa y en curso. A medida que se obtenga más información, la División de Asuntos Públicos del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) la publicará. Cualquier persona que haya presenciado el accidente o que tenga información al respecto debe comunicarse con el detective Kupfer al 704-432-2169, ext. 1.

También puede proporcionar información de forma anónima llamando a Charlotte Crime Stoppers al 704-334-1600, utilizando la aplicación móvil P3 Tips de Charlotte Crime Stoppers o visitando su sitio web . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20251113-0607-04.

