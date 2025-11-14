Trump firma orden ejecutiva para modernizar el sistema de acogida

Washington.- El Presidente de los Estados Unidos Donald J. Trump firmó una Orden Ejecutiva que lanza la iniciativa “Fostering the Future”, un esfuerzo integral para modernizar el sistema de acogida (foster care) de Estados Unidos y empoderar a los jóvenes que transicionan a la vida adulta.

En un comunicado publicado por la Casa Blanca, indicó que la medida es liderada por la primera dama Melania Trump, la iniciativa representa un hito crucial con el objetivo de promover la independencia y el éxito a largo plazo de estos jóvenes, quienes históricamente enfrentan resultados socioeconómicos inadecuados.

Puntos clave de la orden ejecutiva:

Plataforma de Recursos: Establece una plataforma en línea para conectar a los jóvenes con recursos críticos para educación, vivienda y desarrollo profesional, ayudándoles a construir planes personalizados hacia la independencia.

Reasignación de Fondos: Implementa una estrategia para reasignar fondos federales subutilizados para apoyar la educación, el avance profesional y la autosuficiencia de los jóvenes en transición.

Protección de Creencias Religiosas: Fortalece las asociaciones con organizaciones de fe y prohíbe la discriminación basada en creencias religiosas, asegurando que toda persona calificada pueda servir a niños necesitados.

Uso de Tecnología: Promueve la modernización de los sistemas de bienestar infantil estatales y la integración de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para mejorar el reclutamiento de cuidadores y la asignación de niños.

Transparencia: Requiere una «Tarjeta de Puntuación Anual» para evaluar el desempeño de los estados en la reducción de ingresos innecesarios al sistema, la aceleración de colocaciones familiares permanentes y la reducción de las interrupciones de colocación.

Por último, la Casa Blanca destacó que el presidente Trump y la Primera Dama buscan asegurar que el sistema de acogida aproveche la generosidad y los recursos de la Nación para servir a cada niño, ofreciendo oportunidades que históricamente han faltado para la juventud que sale del sistema.

