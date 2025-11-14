¡Regresa High Seas Miniature Golf, el Polo Norte de las Carolinas!

Indian Land, SC.- High Seas Miniature Golf, un campo de minigolf con temática pirata y náutica ubicado en 10001 Charlotte Highway, Indian Land, Carolina del Sur, se transformará nuevamente en Pirates Christmas para la temporada navideña de 2025 y es una excelente opción para disfrutar en familia durante esta época.

Pirates Christmas abrirá sus puertas el 14 de noviembre de 2025 (consulte la página web para cualquier cambio en el horario) y estará abierto todas las noches de 5 a 10 pm hasta el 19 de enero de 2026. Generalmente abren los días festivos (Día de Acción de Gracias y Navidad), pero asegúrese de seguir su página de Facebook para cualquier cambio en el horario.

Además, esta es una increíble atracción navideña. Las luces brillantes dan la impresión de estar dentro del cofre del tesoro de un pirata gigante. Las luces adornan el barco pirata y se reflejan en el agua. Hay detalles asombrosos para ver en todas direcciones, incluyendo nieve artificial, actividades para niños, videos proyectados, una bola de nieve gigante para tomar fotos y mucho más.

Finalmente hay que recordar que High Seas Miniature Golf abrió sus puertas en 2017 y 2025 es el cuarto año que presentan la Experiencia Navideña Pirata.

Datos a considerar

Horario: De 5:00 p.m. a 10:00 p.m. todas las noches. NOTA: El campo cierra de 4:00 p.m. a 5:00 p.m. todos los días para que el personal pueda preparar el evento.

Precios: $18.00 para adultos, $13.00 para personas mayores (65+), $13.00 para niños (4-12), $11.00 de entrada para aquellos que deseen disfrutar de las luces pero no jugar al minigolf.

