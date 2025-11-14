Charlotte, NC.- La ONG Siembra NC presentó una nueva herramienta digital destinada a orientar a inmigrantes, trabajadores y familias frente al reciente anuncio sobre la llegada de personal de la Patrulla Fronteriza (CBP) a Charlotte este fin de semana. La iniciativa surge en un contexto de preocupación comunitaria y busca ofrecer información verificada sobre zonas y horarios donde se registraron detenciones confirmadas por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Carolina del Norte.

El recurso, disponible a través del portal Ojo Obrero (ojonc.org), muestra un mapa actualizado que señala los puntos donde ocurrieron operativos confirmados de agentes federales. La plataforma pretende ayudar a padres que deben llevar a sus hijos a la escuela y a trabajadores que se movilizan diariamente, con el fin de identificar rutas que representen menor riesgo durante su desplazamiento.

Siembra NC explicó que el mapa solo incluye reportes verificados que involucren directamente a agentes de inmigración. La organización destacó que excluye rumores o publicaciones no confirmadas que puedan generar confusión o miedo innecesario dentro de la comunidad. Además, instó a los residentes a comunicarse con su línea directa al (336) 543-0353 para reportar cualquier actividad sospechosa relacionada con operativos de ICE y permitir una verificación inmediata.

La llegada de personal de CBP a Charlotte generó múltiples reacciones entre colectivos proinmigrantes. Comunidad Colectiva convocó a los residentes a mantenerse informados, compartir datos verificados y participar en actividades comunitarias que promuevan apoyo mutuo. La organización subrayó la importancia de la vigilancia ciudadana y del intercambio de información en tiempo real para evitar la propagación de mensajes alarmistas.

Además, Siembra NC comunicó que continuará monitoreando cualquier movimiento federal en la zona y reforzará sus canales de asistencia a familias que puedan sentirse afectadas por la presencia de agentes migratorios. La ONG reiteró que su prioridad consiste en brindar herramientas prácticas y accesibles que ayuden a la comunidad a transitar sus actividades cotidianas con mayor seguridad.

Finalmente el anuncio del despliegue federal aún no incluye detalles sobre operaciones específicas en Charlotte. Sin embargo, el lanzamiento de este mapa y las acciones de organizaciones locales reflejan el ambiente de alerta que se vive dentro de la población inmigrante, mientras activistas y líderes comunitarios llaman a la calma y a la verificación responsable de la información.

Video: Redada masiva en Kings Mountain, NC