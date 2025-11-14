Mecklenburg recuerda la importancia del reciclaje

Charlotte, NC.- El Día del Reciclaje en Estados Unidos es el 15 de noviembre y el equipo de Residuos Sólidos del Condado Mecklenburg pide a los residentes que se aseguren de saber cómo reciclar correctamente.

El Programa de Reciclaje de Residuos Sólidos procesa más de 100.000 toneladas de materiales cada año. Esto incluye los artículos recogidos en la acera por los municipios locales, así como los artículos entregados en centros de reciclaje con servicio completo o con personal.

Seis artículos pueden reciclarse en la acera:

Botellas y garrafas de plástico con cuello

Cartulina

Latas

Cartones (ej.: leche, zumo)

Papel

Botellas de vidrio

Los artículos especiales que no se pueden reciclar en la acera pero que son aptos para el reciclaje se conocen como “reciclaje mejorado” y deben entregarse en centros de reciclaje con servicio completo o con personal.

Esto incluye las baterías de iones de litio, una de las principales causas de incendios en las plantas de tratamiento de residuos sólidos cuando no se desechan correctamente. Las baterías de iones de litio (recargables) no se pueden reciclar en el contenedor de reciclaje y no deben tirarse a la basura.

Otros artículos de “reciclaje mejorado” que se aceptan en un centro de reciclaje con servicio completo o con personal incluyen:

Textiles El programa recoge aproximadamente 4700 libras de ropa, sábanas, toallas, almohadas y otros textiles cada mes, que se donan, se trituran o se reprocesan como trapos o camas para animales.

Libros Los libros, tanto de tapa dura como blanda, se donan a la organización local sin ánimo de lucro Promising Pages o se trituran para convertirlos en papel mixto.

Espuma rígida blanca Desde que comenzó el programa de recolección de espuma en 2023, se han recogido más de 80 toneladas de espuma.

Residuos de madera El programa ha recogido casi 300 toneladas de madera sin tratar, muebles de madera y palés desde 2023.

Restos de comida Si es comestible, ¡es aceptable! Estos productos se procesan y se convierten en compost.

Ciertos dispositivos y equipos médicos Estos artículos se donan a la organización sin fines de lucro local Assist ME, donde se entregan a residentes locales necesitados que no pueden costearlos.

Bicicletas viejas y rotas Se reutiliza como chatarra o se dona si está en buen estado.

Papel triturado Además de aceptar papel triturado, Solid Waste también organiza eventos regulares de trituración, incluido uno el 15 de noviembre en el que los residentes pueden destruir de forma segura documentos confidenciales.



“El reciclaje es un esfuerzo comunitario, y queremos ayudar a los residentes a entender qué se puede y qué no se puede depositar en sus contenedores de reciclaje”, dijo Jeff Smithberger, director de Residuos Sólidos. “El Día del Reciclaje en Estados Unidos es una excelente oportunidad para conocer los numerosos artículos que se pueden reciclar aquí en el condado Mecklenburg, e incluso para traer algunas cosas que ya no necesiten a uno de nuestros centros”.

El equipo de Residuos Sólidos busca constantemente maneras de satisfacer las necesidades de reciclaje de sus clientes. En base a sus comentarios, planean ampliar el programa para aceptar bolsas y envoltorios de plástico en las próximas semanas.

Estudiantes, residentes y empresas apasionados por el reciclaje también pueden convertirse en Embajadores de Wipe Out Waste . Estos voluntarios comunitarios aprenden más sobre las iniciativas de reciclaje y ayudan a difundir información sobre la reducción de residuos.

