Lanzan iniciativa para localizar y rescatar a menores migrantes no acompañados

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lanzó la Iniciativa de Verificación de Seguridad de UAC, una asociación de cumplimiento de la ley con colaboradores estatales y locales del programa 287(g), para proteger a los 450.000 menores no acompañados (UAC) que fueron ingresados ilegalmente al país y colocados con patrocinadores no verificados bajo la administración anterior.

Así lo dieron a conocer en un comunicado, en el que indicaron que el objetivo principal de la iniciativa es realizar verificaciones de bienestar a estos niños para asegurar que estén a salvo y no sean víctimas de explotación ni abuso sexual.

Gobierno de Trump localiza a más de 24 mil niños

Al respecto, Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS afirmó que la Administración Trump está utilizando una «mazo contra las redes de trata de personas» y se está enfocando en rescatar a los niños víctimas de explotación laboral y sexual.

«Muchos de los niños que vinieron sin compañía a través de la frontera fueron colocados con patrocinadores que eran contrabandistas y traficantes sexuales. La Administración Trump ha localizado a más de 24.400 de estos niños en persona… hemos impulsado nuestros esfuerzos para rescatar a niños que fueron víctimas de tráfico sexual y laboral», señaló McLaughlin.

Por otro lado, señalaron que la iniciativa, que comenzó en Florida y se extenderá a otros socios 287(g) a nivel nacional, ya ha resultado en arrestos administrativos por inmigración de patrocinadores por actividades criminales graves, incluyendo asalto agravado, fraude, intento de robo, tráfico de drogas, violación de un menor no acompañado y trata de personas.

Asimismo, destacaron que USCIS está utilizando sus nuevas facultades para remitir a ICE a miles de individuos con órdenes de remoción, garantizando que solo los más merecedores obtengan el privilegio de la ciudadanía.

