Charlotte, NC.- Varios incendios registrados el jueves 13 de noviembre por la tarde y noche movilizaron a decenas de bomberos en distintos puntos de la ciudad y dejó a dieciséis personas sin hogar, según confirmó el Departamento de Bomberos de Charlotte.

At 7:20 PM this evening, Charlotte Fire received multiple 911 calls reporting a fire at an apartment building in the 8100 block of Woodscape Drive. Charlotte Fire Alarm was able to view smoke coming from the structure and immediately declared it a working fire. Multiple units… pic.twitter.com/spxamPFAfr — Charlotte Fire Dept (@CharlotteFD) November 14, 2025

El incidente de mayor magnitud ocurrió a las 7:20 p.m. en un edificio de apartamentos ubicado en la cuadra 8100 Woodscape Drive. Varias llamadas al 911 alertaron sobre llamas en la estructura, mientras el Centro de Alerta de Incendios detectó humo saliendo del edificio y lo declaró incendio activo. El tamaño del complejo y la cantidad de residentes impulsaron el envío inmediato de múltiples unidades, y a las 7:33 p.m. el equipo en el terreno solicitó una segunda alarma para reforzar la respuesta.

Los vecinos evacuaron el edificio en pocos minutos, y algunos recibieron asistencia directa de los bomberos durante la salida. El personal de emergencia también rescató a una mascota que permanecía dentro de uno de los apartamentos. La estructura incluye dieciséis unidades; solo una se encontraba vacía. Quince adultos y un niño perdieron sus viviendas, por lo que la Cruz Roja Americana se instaló en el lugar para coordinar alojamiento temporal junto al equipo de emergencias.

Las cuadrillas lograron controlar las llamas a las 8:58 p.m. sin registrar heridos entre residentes ni bomberos. Sin embargo, el fuego causó daños considerables, especialmente en la zona del techo, lo que dejó el edificio inhabitable. El equipo de investigación de incendios de Charlotte trabaja en la zona para establecer el origen y las circunstancias del siniestro.

Mientras los esfuerzos continuaban en Woodscape Drive, otro incidente mantuvo ocupados a los equipos de emergencia. En la cuadra 5700 Westpark Drive, un incendio estructural movilizó a treinta bomberos, quienes lograron detener su avance rápidamente. Tampoco se registraron heridos en este evento.

Structure Fire: 5700 block of Westpark Dr. 30 Charlotte firefighters quickly control the fire. There are no injuries to civilians or firefighters at this time. pic.twitter.com/l6Qs6UYnH6 — Charlotte Fire Dept (@CharlotteFD) November 13, 2025

Los dos eventos generaron un despliegue significativo en la ciudad y mantuvieron en alerta a los equipos de emergencia. Las autoridades reiteraron que continuarán las investigaciones para esclarecer las causas y reforzar las medidas preventivas de cara a la comunidad.

