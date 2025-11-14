Designan a cuatro Grupos Antifa como terroristas globales

Washington.- El Departamento de Estado de EE. UU. anunció el jueves 13 de noviembre una medida decisiva contra la violencia política al designar a cuatro grupos violentos de Antifa como Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT).
En un comunicado, detallaron que la designación, que se hace efectiva el 20 de noviembre de 2025, sienta las bases para designar a estos grupos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO).
Buscan desarticular redes de violencia política
De la misma manera, destacaron que la medida se fundamenta en la Memorándum Presidencial de Seguridad Nacional-7 y tiene como objetivo desarticular redes que utilizan la violencia política y actos terroristas para socavar las instituciones democráticas y los derechos constitucionales.
Anarchist militants have waged terror campaigns in the United States and Europe, conspiring to undermine the foundations of Western Civilization through their brutal attacks.
The State Department will designate these four Antifa groups as Foreign Terror Organizations:
— Department of State (@StateDept) November 13, 2025
En este sentido, los grupos designados son:
- Antifa Ost (con sede en Alemania)
- Otros tres grupos violentos de Antifa con presencia en Italia y Grecia.
Por último, indicaron que estos grupos adhieren a ideologías anarquistas o marxistas (incluyendo anti-americanismo y anti-capitalismo), que utilizan para incitar y justificar asaltos violentos a nivel nacional e internacional.
Reiteraron que Estados Unidos utilizará todas las herramientas disponibles para cortar la financiación y negar recursos a estas redes, protegiendo así la seguridad nacional y pública.
