Departamento de Guerra lanza la operación “Southern Spear”

Washington.- El Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció el jueves 13 de noviembre el inicio de la Operación «SOUTHERN SPEAR» (Lanza del Sur).

A través de sus redes sociales, indicó que la nueva iniciativa militar de la Administración Trump es para defender la seguridad nacional y combatir el tráfico de drogas en el hemisferio occidental.

President Trump ordered action — and the Department of War is delivering. Today, I’m announcing Operation SOUTHERN SPEAR. Led by Joint Task Force Southern Spear and @SOUTHCOM, this mission defends our Homeland, removes narco-terrorists from our Hemisphere, and secures our… — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 13, 2025

Buscan remover a los narcoterroristas

De la misma manera, destacó que la misión, ordenada por el Presidente Donald Trump y liderada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear y el Comando Sur, tiene como objetivos claros: proteger la Patria, remover a los narcoterroristas del hemisferio y asegurar el país contra las drogas que están causando muertes.

Ver más: Trump: demócratas usan caso Epstein para desviar su fracaso

«El hemisferio occidental es el vecindario de Estados Unidos, y lo protegeremos», afirmó Hegseth en su anuncio.

Es de destacar, que esta nueva operación subraya el compromiso de la Administración de utilizar todos los recursos del Departamento de Guerra para desmantelar las redes de crimen organizado que amenazan la seguridad de los ciudadanos estadounidenses.

Datos de interés

El gobierno de Donald Trump envió al comando del Sur al Caribe, con el objetivo de parar el narcotráfico que proviene supuestamente desde Venezuela y Colombia. Hasta la fecha han atacado más de 20 botes y al menos 76 personas fallecidas.

Video: CMPD Celebra la herencia hispana fortaleciendo lazos con la Comunidad