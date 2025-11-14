Raleigh,NC.- El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) prevé procesar la totalidad de los pagos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) correspondientes a noviembre para el viernes 14 de noviembre. Aproximadamente 600.000 hogares deberían ver el monto total del beneficio abonado en sus tarjetas EBT para el viernes. Esta medida se toma tras la resolución de la Cámara de Representantes y el Senado de EE. UU. para poner fin al cierre del gobierno federal, anunciada el miércoles por la noche, y las directrices posteriores del USDA el jueves.a los estados para que otorguen beneficios completos.

«Agradezco al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) por trabajar incansablemente para garantizar que los habitantes de Carolina del Norte reciban sus beneficios completos de noviembre lo antes posible», dijo el gobernador Josh Stein . «Las personas podrán ir al supermercado este fin de semana a comprar los alimentos que necesitan para mantener a sus seres queridos sanos y fuertes».

«En cuanto recibimos la autorización del gobierno federal, comenzamos de inmediato a trabajar para que los casi 1.4 millones de personas que dependen del SNAP pudieran alimentarse se beneficien», declaró Dev Sangvai, secretario de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte . «Agradezco que podamos brindarles asistencia alimentaria a partir del viernes y a nuestro equipo por su firme compromiso en la lucha contra el hambre».

Desde principios de octubre, ha habido incertidumbre en torno a la entrega de los beneficios del SNAP en todo el país, incluyendo cambios constantes en las directrices del USDA y demandas que cuestionan la legalidad de no utilizar los fondos federales de contingencia para mantener la entrega de los beneficios del SNAP en noviembre. Carolina del Norte se sumó a una de las demandas .

“Fue injusto e ilegal que el gobierno federal utilizara a nuestros niños como moneda de cambio política durante el cierre del gobierno. Ahora que el gobierno ha reabierto y hemos ganado nuestra demanda contra el USDA por violar la ley, los habitantes de Carolina del Norte recibirán el resto de sus pagos del SNAP de noviembre. Gracias al personal del DHHS por su arduo trabajo para que estos pagos se hagan efectivos”, declaró el fiscal general de Carolina del Norte, Jeff Jackson .

El viernes 7 de noviembre de 2025, siguiendo las directrices iniciales del USDA, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) abonó los beneficios parciales del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) de noviembre, equivalentes a aproximadamente el 65% del monto máximo habitual, a más de 586,000 hogares. Los hogares que normalmente reciben el monto máximo vieron reducidos sus beneficios en un 35%, mientras que aquellos que suelen recibir menos experimentaron reducciones aún mayores.

Miles de hogares no recibieron ningún beneficio debido a la fórmula de cálculo del SNAP del USDA. Todos los beneficiarios del SNAP de Carolina del Norte recibirán la totalidad de sus beneficios de noviembre en sus tarjetas a partir de este viernes 14 de noviembre. Algunas personas, dependiendo de la época del mes en que suelen recibir los beneficios del SNAP, recibirán los beneficios de noviembre por adelantado. Los participantes del SNAP recibirán sus beneficios de diciembre según su calendario habitual.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) se está comunicando con los beneficiarios y las personas afectadas, y publica actualizaciones periódicas en su sitio web dedicado al cierre del gobierno federal . También estamos actualizando el sitio web del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) para incluir más detalles y una sección de preguntas frecuentes.

Los beneficiarios del programa SNAP de Carolina del Norte deben seguir revisando el saldo de sus tarjetas EBT. Pueden usar todos los beneficios disponibles en su tarjeta EBT. Consulte su saldo en la aplicación ebtEDGE, en ebtEDGE.com o llamando al número que aparece en el reverso de su tarjeta (1-888-622-7328).

Si usted o su familia necesitan alimentos de inmediato, llame al 2-1-1 para conectarse con los recursos locales. También puede visitar el sitio web del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) dedicado al acceso a alimentos para encontrar el banco de alimentos más cercano.

