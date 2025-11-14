Charlotte, NC.- Chevrolet reveló el viernes 14 de noviembre la carrocería actualizada de su auto para la NASCAR Cup Series, presentando un Camaro ZL1 renovado que hará su debut en competencia en 2026.

Las sutiles actualizaciones de la carrocería del Camaro Cup Series se inspiran en un kit de accesorios de alto rendimiento que Chevrolet lanzó recientemente para su versión de calle. Los directivos de NASCAR indicaron que estas mejoras de rendimiento, incorporadas al Camaro de competición, son fruto de la colaboración con el fabricante y cumplen con los requisitos del departamento de competición para una carrocería renovada la próxima temporada.

Según Chevrolet, la versión de carreras del Camaro ahora presenta una toma de aire en el capó de mayor tamaño, modificaciones en la parrilla delantera y estribos laterales rediseñados. El fabricante indicó que estas características de diseño se alinean con las piezas de fibra de carbono del kit de accesorios Carbon Performance Package, que incluye piezas en el capó y los estribos laterales, además de una nueva parrilla y un divisor frontal.

Chevrolet presentó el modelo Camaro ZL1 para la competición NASCAR en 2018, sustituyendo al Chevy SS. El diseño de la carrocería se actualizó al Camaro ZL1 1LE en 2020, y una versión Next Gen se lanzó cuando dicha plataforma debutó en la Cup Series dos años después.

Chevrolet puso fin a la producción del Camaro con el modelo 2024. Cuando se conoció la noticia en marzo de 2023, Scott Bell, vicepresidente global de Chevrolet, insinuó que el emblemático modelo podría regresar.

“Aunque hoy no anunciamos un sucesor inmediato, tengan la seguridad de que este no es el final de la historia del Camaro”, dijo Bell.

Aún no se sabe si un Camaro completamente nuevo u otro modelo llegará a las pistas de NASCAR en futuras temporadas. Un comunicado de Chevrolet indicó: “Si bien no hacemos comentarios sobre futuros productos, les aseguramos que estamos trabajando en lo que viene para Chevrolet en NASCAR. Reiteramos que nuestro compromiso de competir en NASCAR se mantiene firme”.

El Chevrolet Camaro ZL1 actualizado hará su debut en competición en la exhibición Cook Out Clash, que abre la temporada, en el estadio Bowman Gray el domingo 1 de febrero (8 pm ET, FOX, MRN y SiriusXM NASCAR Radio, HBO Max).

Chevrolet se alzó con el campeonato de fabricantes de este año en la máxima categoría de NASCAR, marcando la quinta temporada consecutiva en la que la marca del corbatín supera a sus rivales Ford y Toyota. Chevy logró la mejor marca de la serie con 15 victorias la temporada pasada y se coronó campeón de pilotos de la Copa NASCAR 2025 con Kyle Larson, de Hendrick Motorsports.

Con información de NASCAR.

