Bad Bunny gana álbum del año por primera vez en los Latin Grammy

Las Vegas.- El cantante puertorriqueño Bad Bunny amplió su legado en la música latina al conquistar, por primera vez en su carrera, el máximo galardón de los Latin Grammy: Álbum del Año por su aclamado trabajo “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”.

El evento que se realizó en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, contó con la presencia de diversos artistas, entre ellos Alejandro Sanz, Karol G, Ca7riel y Paco Amoroso, Los Tigres del Norte, entre otros.

De la misma manera, medios de comunicación destacaron que el artista puertorriqueño, que partía como el gran favorito, finalizó la gala con un impresionante total de cinco gramófonos de sus 12 nominaciones.

Los triunfos del fenómeno urbano se concentraron en las categorías de su género, llevándose los premios a Mejor Interpretación Urbana, Mejor Canción Urbana (ambos por DtMF), Mejor Interpretación de Reguetón y Mejor Álbum de Música Urbana.

¡Felicidades! @sanbenito, Mejor Álbum de Música Urbana 🎶👏👏👏 #LatinGRAMMY pic.twitter.com/rl5opyWqz1 — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 14, 2025

Sorpresas en las categorías centrales

Aunque la noche prometía ser dominada por el Conejo Malo, las categorías generales rompieron los pronósticos. El cantante español Alejandro Sanz dio la gran sorpresa al arrebatar el premio a Grabación del Año con su tema “Palmeras en el jardín”. Sanz, al recibir el galardón, felicitó a Bad Bunny con humor: «Benito te lo he robado, perdona».

Por su parte, la estrella colombiana Karol G no se quedó atrás, alzándose con el premio a Canción del Año por su éxito “Si antes te hubiera conocido”. La artista compartió el galardón a Mejor Canción Tropical con Edgar Barrera, quien a su vez igualó el récord histórico de 29 Latin Grammys acumulados por Residente.

Ver más: Bad Bunny lidera las categorías centrales a los Premios Grammy

Un triunfo dedicado a Puerto Rico

Es de mencionar, también que al momento de alzar el premio a Álbum del Año, Bad Bunny ofreció un emotivo discurso dedicado a su natal Puerto Rico y a toda la juventud de Latinoamérica, animándolos a soñar y a nunca olvidar sus orígenes: «No importa de dónde venga, nunca olvide de dónde viene, pero sin olvidar para dónde va».

El álbum “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, lanzado en enero, es un proyecto que rinde homenaje a la isla y aborda las problemáticas que enfrenta, reflejando el compromiso del artista con su familia y la comunidad. El dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso también brilló al llevarse cinco gramófonos en las categorías de alternativa y pop, mientras que la mexicana Paloma Morphy fue reconocida como Mejor Artista Nueva.

Video: Trick or Treat con responsabilidad. CMPD alerta sobre precauciones en Halloween