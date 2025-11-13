Trump pone fin al cierre de Gobierno más largo de la historia de EE.UU.

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso fin oficialmente el miércoles 12 de noviembre al cierre de Gobierno más largo en la historia del país, que se extendió por 43 días.

El mandatario desde el Despacho Oval firmó la ley de financiación aprobada por el Congreso el miércoles en horas de la noche.

“Es un honor firmar este increíble proyecto de ley y lograr que nuestro país vuelva a funcionar», afirmó Trump.

BREAKING: President Trump signs the bill to officially END the Democrat government shutdown "It's an honor now to sign this incredible bill, and get our country working again." pic.twitter.com/Y7e7ZmHbUE — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 13, 2025

Asimismo, a través de varios medios de comunicación se conoció que la legislación, llegó acuerdo propuesto principalmente por los republicanos en la Cámara Baja con 222 votos a favor.

En este sentido, se conoció que tras la aprobación de la ley la financiación de la mayoría de las agencias federales estará activas hasta la medianoche del 30 de enero del próximo año.

SIGNED & DELIVERED: President Trump signs bill reopening the government. 🇺🇸 For 43 days, Democrats shut down the government, trying to extort billions from taxpayers for illegal aliens. Today's message: Republicans won't give in. pic.twitter.com/qesstMpMkR — The White House (@WhiteHouse) November 13, 2025

Críticas a la oposición y mensaje al Congreso

Por su parte, el presidente Trump desde el Despacho Oval arremetió contra la oposición, calificando el prolongado cierre como una «extorsión» por parte de los demócratas, motivada por la falta de acuerdos en materia de subsidios sanitarios.

Ver más: Trump honró el «coraje y el honor» de los que han defendido a la nación

«Siempre estoy dispuesto a trabajar con cualquiera, incluso con la otra parte. Trabajaremos en algo relacionado con la atención médica… y nos olvidaremos de esta locura del Obamacare”, destacó Trump.

.@POTUS: "I'm always willing to work with anyone, including the other party. We'll work on something having to do with healthcare… and we're going to forget this Obamacare madness." pic.twitter.com/qVht1OIiSL — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 13, 2025

Por último, el presidente también dirigió un mensaje al Congreso, sugiriendo que eliminar la obstrucción parlamentaria evitaría futuros cierres, y recordó a los republicanos la importancia de las próximas votaciones intermedias de 2026.

Video: Conducir con sueño puede ser mortal: señales de alerta al volante