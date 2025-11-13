Trump: demócratas usan caso Epstein para desviar su fracaso

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó el miércoles 12 de noviembre a los demócratas de intentar revivir el «Engaño de Jeffrey Epstein» con el único fin de desviar la atención pública de su manejo del reciente cierre de Gobierno y otros temas.

Así lo dio a conocer en sus redes sociales, en el que el primer mandatario advirtió a los miembros de su propio partido que sería «un republicano muy malo o estúpido» caer en esa trampa.

Trump enfatizó que las recientes acciones de los demócratas, al «cerrar viciosamente» el país, costaron a la nación «1.5 billones de dólares» y pusieron a muchas personas en riesgo, por lo que deberían pagar un precio justo.

Demócratas deben arreglar el daño a EE.UU.

Por otro lado, el mensaje del presidente fue claro. «No debería haber desvíos hacia Epstein o cualquier otra cosa».

Por último, destacó que los demócratas deben enfocarse es “en arreglar el daño masivo causado por los demócratas».

Es de mencionar, que medios de comunicación han indicado que Trump busca así neutralizar el impacto de la reciente publicación de correos electrónicos que, según los demócratas, plantean preguntas sobre su conocimiento de la conducta delictiva de Jeffrey Epstein.

