Raleigh, NC.- El gobernador Josh Stein anunció que Scout Motors Inc., fabricante de automóviles, creará 1.200 empleos en el condado Mecklenburg. El proyecto invertirá más de 206,9 millones de dólares para establecer su sede corporativa en la ciudad de Charlotte.

.@Scout_Motors is revitalizing an iconic American car brand with its HQ right here in North Carolina, bringing $207 million worth of investments that will produce more than 1,200 new jobs in the state. Welcome to Charlotte! And welcome to North Carolina! pic.twitter.com/0INAU0hwug — Governor Josh Stein (@NC_Governor) November 12, 2025

“Scout Motors está revitalizando una marca estadounidense emblemática, creando empleos de alta calidad y construyendo la próxima gran empresa automotriz aquí mismo en las Carolinas”, dijo el gobernador Josh Stein.

Además resaltó que: “Nuestro clima favorable a los negocios, nuestras universidades de investigación y colegios comunitarios de primer nivel, nuestro liderazgo en la economía de la energía limpia, nuestra calidad de vida y, sobre todo, nuestra gente, hacen que las empresas quieran establecerse en Carolina del Norte”.

El Scout, originalmente fabricado por International Harvester entre 1961 y 1980, fue el primer vehículo utilitario del mundo capaz de afrontar aventuras todoterreno y cumplir con sus funciones familiares. Scout Motors se fundó en 2022 con el objetivo de crear la próxima generación de camionetas y SUV robustos, fieles a la tradición que convirtió al modelo original en un ícono estadounidense.

Lee también: SoFi Technologies creará 225 puestos de trabajo en Mecklenburg

En octubre de 2024, Scout Motors presentó sus nuevos prototipos: el SUV Scout® Traveler™ y la camioneta Scout Terra™, ambos diseñados con una versión totalmente eléctrica o eléctrica de autonomía extendida. Se prevé que la producción inicial comience en 2027 en el Centro de Producción de Scout Motors, actualmente en construcción. Scout Motors establecerá unas oficinas centrales de 27.871 metros cuadrados (300.000 pies cuadrados) que albergarán las áreas de investigación y desarrollo, TI, finanzas, ventas, marketing y otras funciones corporativas de la empresa.

“Charlotte es el lugar ideal para Scout Motors: un sitio tan dinámico como nuestra gente y nuestra marca, donde la tradición y el orgullo se unen al progreso y la innovación”, afirmó Scott Keogh, presidente y director ejecutivo de Scout Motors.

“Scout Motors trae consigo a Carolina del Norte un legado estadounidense de innovación y excelencia”, declaró Lee Lilley, Secretario de Comercio de Carolina del Norte.

Aunque los salarios para estos puestos variarán, se prevé que el salario anual promedio sea de 172.878 dólares, superando el promedio del condado Mecklenburg, que es de 86.830 dólares. Estos nuevos empleos podrían generar un impacto potencial en la nómina anual de más de 207.4 millones de dólares para la región.

Lee también: Expansión trae nuevos puestos de trabajo a Charlotte

La operación de Scout Motors en Carolina del Norte se verá facilitada, en parte, por una Subvención para la Inversión en el Desarrollo del Empleo (JDIG, por sus siglas en inglés), aprobada hoy por el Comité de Inversión Económica del estado. Se estima que, durante los 12 años de vigencia de esta subvención, el proyecto impulsará la economía estatal en $4.800 millones. Mediante una fórmula que considera los nuevos ingresos fiscales generados por los nuevos empleos y la inversión de capital, el acuerdo JDIG autoriza un posible reembolso a la empresa de hasta $46.524.750, distribuidos a lo largo de 12 años. Los pagos estatales se efectuarán únicamente tras la verificación, por parte de los departamentos de Comercio y Hacienda, de que la empresa ha cumplido con sus objetivos de creación de empleo e inversión.

La rentabilidad proyectada de la inversión pública del proyecto es del 67%, lo que significa que por cada dólar de costo potencial para el estado, este recibe 1,67 dólares en ingresos estatales. Los proyectos JDIG generan ingresos fiscales netos positivos para el tesoro estatal, incluso después de considerar los reembolsos de la subvención a la empresa correspondiente.

Video: Conoce cómo formar parte del equipo de paramédicos de Mecklenburg