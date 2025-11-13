Mecklenburg distribuirá 1.000 pavos ¡Regístrese!

Charlotte, NC.- El condado Mecklenburg organizará una distribución de pavos navideños el sábado 22 de noviembre para ayudar a las familias a celebrar el Día de Acción de Gracias con una comida caliente y nutritiva.

Ya está abierta la inscripción para la entrega de pavos los sábados en Stitt. Este evento, en el que se entregará el pavo desde el auto, tendrá lugar en el Centro de Recursos Comunitarios Ella B. Scarborough, ubicado en 430 Stitt Road, en Charlotte.

El condado Mecklenburg se ha asociado con Nourish Up y Food Lion para distribuir 1.000 pavos, así como otros alimentos para completar una comida festiva.

“La necesidad de asistencia alimentaria y nutricional en el condado Mecklenburg sigue siendo acuciante”, declaró Mike Bryant, administrador del condado Mecklenburg. “Con la distribución de pavos, brindamos a algunos de nuestros residentes más vulnerables la oportunidad de disfrutar de una comida tradicional y significativa al acercarnos a las fiestas navideñas”.

Los participantes deben registrarse para un horario específico para recibir su pavo. Se dará prioridad a las personas y familias que reciben beneficios del programa SNAP; la participación se verificará antes del evento. Quienes se registren y no sean beneficiarios activos del programa SNAP se colocarán en una lista de espera y se les notificará antes del evento si hay pavos disponibles.

La distribución de pavos es una de las diversas maneras en que el gobierno del condado Mecklenburg está ayudando a los residentes cuyos beneficios del programa SNAP se hayan visto afectados por el cierre del gobierno federal. El 3 de noviembre, los líderes del condado anunciaron que habían destinado $740.000 de los fondos aprobados para el año fiscal 2026 para apoyar los esfuerzos de asistencia alimentaria y nutricional.

