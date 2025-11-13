Los Panthers se preparan para una presión de pase de los Falcons

“Es cuestión de esfuerzo y profundidad”, comenzó Canales. “Tienen un grupo muy bueno de jugadores que presionan al quarterback, tanto por dentro como por fuera, y luego entra (el linebacker Kaden) Ellis en una situación complicada, y tiene una excelente manera de participar en las jugadas de engaño y sumarse a una presión de cinco hombres”.

El receptor Tetairoa McMillan añadió : «Están jugando a un ritmo vertiginoso. Tienen muchos jugadores jóvenes que aportan, obviamente, una buena línea defensiva y una buena defensa colectiva, así que, por supuesto, estamos deseando que llegue el partido. Ya veremos qué pasa».

La línea defensiva, por sí sola, es formidable, con dos prometedores novatos, Jalon Walker y James Pearce Jr., junto a los linieros defensivos Brandon Dorlus y Zach Harrison. Pero si bien los Falcons se encuentran entre los 5 mejores de la liga en capturas totales con 29, ningún cazador de mariscales siquiera figura entre los 30 mejores.

Esto se debe a que el grupo del coordinador defensivo de los Falcons, Jeff Ulbrich, lo está haciendo en equipo, con 15 jugadores registrando al menos 0.5 capturas, y 13 de ellos con 1.0 o más, gracias a que los defensas secundarios también participan en la acción.

“También utilizan a sus defensas secundarias con diferentes blitzes, y creo que Jeff Ulbrich ha hecho un trabajo excelente al ofrecer variedad en la forma en que atacan el juego de pase, desde la perspectiva de la presión. Pero al final, tienen jugadores talentosos y mucha velocidad joven en las bandas. Y también tienen a Leonard Floyd”, continuó Canales, refiriéndose al veterano de 10 años que lleva 1.5 capturas en lo que va de temporada. “En cualquier jugada, se ve tan bien como siempre”.

«Este es un grupo al que respeto mucho. Lo sabemos. Tenemos que estar atentos a las diferentes maneras en que intentarán generar esa presión. Al final, todo empieza con el esfuerzo, y este es un grupo que juega con mucha intensidad. Lo han demostrado desde el principio de la temporada.»

Sin embargo, una cosa que sí es diferente al comienzo de la temporada y a cuando los Panthers se enfrentaron a los Falcons en la Semana 3, es el regreso del esquinero AJ Terrell.

El veterano esquinero sufrió una lesión en el tendón de la corva en la Semana 2 de esta temporada que lo dejó fuera de juego hasta la Semana 6. En sus siete partidos, Terrell tiene 32 tacleadas, lo que lo coloca empatado en el quinto lugar del equipo, y cuatro pases defendidos. Con información de Panthers

Video: Carolina Panthers con nuevo dueño en 2018