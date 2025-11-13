Los Hornets toman el control desde el principio y consiguen victoria

“Creo que nuestro equipo hizo un gran trabajo adaptándose [a un plan de juego diferente sin Giannis Antetokounmpo], implementando distintas coberturas y limitando los triples que Milwaukee pudo anotar. Hablamos mucho sobre cómo mejorar nuestro juego en el tercer cuarto y si podíamos tener un inicio un poco más fuerte… Obligarlos a pedir el primer tiempo muerto del tercer cuarto nos dio un pequeño impulso, sabiendo que estamos aprendiendo de estas experiencias y entendiendo lo que se necesita”. – Charles Lee, entrenador de los Hornets.

Lee también: Así va el campamento de entrenamiento de los Hornets