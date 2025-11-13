Los Hornets toman el control desde el principio y consiguen victoria

Charlotte, NC.- En un enfrentamiento entre dos equipos que carecían de jugadores estrella, los Charlotte Hornets se adelantaron a los Milwaukee Bucks al final del primer cuarto y no miraron atrás en su camino hacia una victoria en casa por 111-100 el miércoles por la noche.
Jugadores Destacados
El pívot novato de Charlotte, Ryan Kalkbrenner, igualó su mejor marca personal con 17 puntos, con un perfecto 8 de 8 en tiros de campo, nueve rebotes y tres bloqueos. Miles Bridges lo superó en anotación con 20 puntos, la mayor cantidad del equipo, con un 7 de 19 en tiros de campo. Collin Sexton y Kon Knueppel anotaron 16 puntos cada uno, y Sexton también repartió ocho asistencias, la mayor cantidad del partido.
Lee también: Los Hornets ceden ante los Lakers tras una gran remontada a mitad del partido
Sin su máximo anotador de la NBA, Giannis Antetokounmpo, Milwaukee contó con dos actuaciones estelares de Ryan Rollins (25 puntos con 10 de 15 tiros de campo) y Myles Turner (21 puntos con 7 de 14 tiros de campo) en la derrota. Bobby Portis aportó otros 14 puntos con 7 de 12 tiros de campo y ocho rebotes, la mayor cantidad del equipo, en 23 minutos desde la banca.
Punto de inflexión
Una racha de 16-3 que abarcó los dos primeros cuartos permitió a los Hornets distanciarse rápidamente y llegar al descanso con una sólida ventaja de 59-50. Tras vencer a Milwaukee por 24-22 en el tercer cuarto, Charlotte inició el último cuarto con otra rápida racha de 9-2, ampliando su ventaja a unos insuperables 18 puntos y obligando a Milwaukee a dar minutos a sus suplentes.
El rebote se desarrolla según lo previsto.
Charlotte se vio como el segundo mejor equipo reboteador de la NBA, mientras que Milwaukee se asemejó al tercero peor, ya que los locales dominaron los rebotes 49-34. Moussa Diabate capturó un máximo de temporada de ocho rebotes ofensivos (13 en total) para ayudar a ganar los puntos de segunda oportunidad 19-5.
El juego desde la banca resulta clave
Al finalizar el tercer cuarto, los Hornets dominaban la anotación de la banca con un marcador de 32-16. Tre Mann lideró a los suplentes de Charlotte con 13 puntos, anotando 5 de 10 tiros de campo, mientras que Pat Connaughton sumó 11 puntos, su mejor marca de la temporada, nueve de ellos al inicio del segundo cuarto.
Los Bucks se mantienen fuera de la línea
La ausencia de Antetokounmpo y su promedio de 10.8 tiros libres por partido, líder de la liga, dificultó considerablemente la capacidad de Milwaukee para lanzar desde la línea de tiros libres. Charlotte lanzó más del doble de tiros libres (23 de 27 contra 8 de 13) y estableció un nuevo mínimo de intentos para un equipo rival en toda la temporada.
Cita posterior al partido
“Creo que nuestro equipo hizo un gran trabajo adaptándose [a un plan de juego diferente sin Giannis Antetokounmpo], implementando distintas coberturas y limitando los triples que Milwaukee pudo anotar. Hablamos mucho sobre cómo mejorar nuestro juego en el tercer cuarto y si podíamos tener un inicio un poco más fuerte… Obligarlos a pedir el primer tiempo muerto del tercer cuarto nos dio un pequeño impulso, sabiendo que estamos aprendiendo de estas experiencias y entendiendo lo que se necesita”. – Charles Lee, entrenador de los Hornets.
Lee también: Así va el campamento de entrenamiento de los Hornets
¿Qué sigue?
Los Hornets viajarán a Milwaukee para enfrentarse nuevamente a los Bucks en su segundo partido de la Emirates NBA Cup el viernes 14 de noviembre a las 8 PM ET. Esta será la única vez esta temporada que se enfrentarán al mismo rival en partidos consecutivos.