Lanzan “fuerza de ataque” para combatir estafas de criptomonedas

Washington.- La Fiscal de Estados Unidos Jeanine Ferris Pirro, junto con socios federales clave como el Departamento de Justicia (DOJ), el FBI y el Servicio Secreto, anunciaron la creación de la primera «Scam Center Strike Force» (Fuerza de Ataque contra Centros de Estafa).

En un comunicado del FBI explicaron que esta iniciativa interinstitucional tiene como objetivo asegurar al país contra el fraude y las estafas transnacionales relacionadas con criptomonedas, originadas principalmente en el sudeste asiático.

Al respecto, Pirro destacó que organizaciones criminales transnacionales chinas están utilizando estafas de inversión en criptomonedas, a menudo llamadas «pig butchering», para robar los ahorros de ciudadanos estadounidenses, generando pérdidas estimadas en cerca de $10 mil millones de dólares al año.

Modus operandi y vínculos con trata de personas

Por otro lado, indicaron que estos esquemas operan frecuentemente desde complejos de estafa en el sudeste asiático (Camboya, Laos, Birmania), donde los trabajadores son a menudo víctimas de trata de personas, retenidos, abusados y obligados a defraudar a estadounidenses.

De la misma manera, explicaron que el fraude comienza ganando la confianza de las víctimas a través de redes sociales o mensajes de texto, convenciéndolas de invertir en sitios web o aplicaciones falsas alojadas en EE.UU., para luego lavar rápidamente los fondos a cuentas fuera de la jurisdicción estadounidense.

En este sentido, Pirro enfatizó el riesgo. «Los centros de estafa están creando una transferencia de riqueza generacional de las calles principales de Estados Unidos a los bolsillos del crimen organizado chino».

Acciones inmediatas y resultados

En este sentido, detallaron que la nueva fuerza de ataque ya está operativa y ha logrado resultados significativos:

Incautación de Fondos: El equipo de incautación de criptomonedas ha decomisado y confiscado $401.657.274.33 en criptomonedas y anunció procedimientos de decomiso por $80 millones adicionales . El enfoque es recuperar los fondos robados para las víctimas.

El equipo de incautación de criptomonedas ha decomisado y confiscado en criptomonedas y anunció procedimientos de decomiso por . El enfoque es recuperar los fondos robados para las víctimas. Operaciones en Birmania: Se llevaron a cabo operaciones contra dos centros de estafa, incautando sitios web y buscando órdenes para confiscar terminales satelitales. El Departamento del Tesoro también designó a la Democratic Karen Benevolent Army (DKBA) y otras entidades vinculadas a estos complejos como nacionales especialmente designados (SDN).

Se llevaron a cabo operaciones contra dos centros de estafa, incautando sitios web y buscando órdenes para confiscar terminales satelitales. El Departamento del Tesoro también designó a la y otras entidades vinculadas a estos complejos como nacionales especialmente designados (SDN). Colaboración Global: Agentes del FBI se han integrado a la policía tailandesa para combatir estos centros, y la información proporcionada por la Fuerza de Ataque fue crucial para el procesamiento de 38 nacionales indonesios vinculados a estafas en Bali.

Por último, hicieron un llamado a las corporaciones estadounidenses a colaborar con la iniciativa para asegurar la infraestructura del país y evitar que sea utilizada como «instrumento para defraudar a los estadounidenses».

