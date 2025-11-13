Frustran intento de robo y detienen a sospechoso en Monroe

Monroe, NC.- Una respuesta inmediata de los oficiales del Departamento de Policía de Monroe permitió la captura de un hombre que intentó irrumpir en una vivienda durante la madrugada del miércoles 12 de noviembre. El hecho ocurrió en Kintyre Drive, donde una llamada al 911 alertó a las autoridades sobre la presencia de un intruso.

El aviso llegó poco después de la medianoche y, en apenas tres minutos, las patrullas llegaron al lugar. Los oficiales encontraron dentro de la propiedad a Derrick Montre Salmond, de 36 años, residente de Monroe, quien había roto una ventana para intentar ingresar a la casa. Los agentes actuaron de forma inmediata y lo arrestaron sin incidentes adicionales.

Salmond enfrenta cargos por robo en primer grado y fue trasladado al Union County Detention Center para su procesamiento. Hasta el momento, no se han establecido condiciones para su liberación.

El jefe del Departamento de Policía de Monroe destacó la rapidez del propietario al comunicarse con el 911 y la respuesta eficiente de los oficiales. “La coordinación entre los ciudadanos y las fuerzas de seguridad marca la diferencia en situaciones de emergencia”, señaló.

El cuerpo policial recordó que la prevención sigue siendo la mejor herramienta contra los robos domiciliarios e instó a los vecinos a fortalecer sus medidas de seguridad. Entre las recomendaciones emitidas se encuentran: cerrar puertas y ventanas, utilizar luces exteriores activadas por movimiento, e instalar cámaras o sistemas de alarma visibles para disuadir a los delincuentes.

Además, el departamento aconseja mantener el paisajismo podado para evitar que los arbustos altos sirvan como escondite, asegurar los objetos de valor fuera de la vista, y reportar cualquier actividad sospechosa de inmediato al 911. También enfatiza la importancia de mantener una red de comunicación entre vecinos, ya que una comunidad vigilante contribuye a la reducción de delitos.

El intento de robo en Kintyre Drive reafirma la efectividad de los protocolos de emergencia y el compromiso de la policía de Monroe con la seguridad ciudadana. La rápida actuación tanto del denunciante como de los oficiales evitó que el incidente tuviera consecuencias mayores, fortaleciendo la confianza de los residentes en la respuesta policial.

