FAA congela reducción de vuelos al 6% tras mejora rápida en nivel de personal

Washington.- El secretario de Transporte de Estados Unidos., Sean P. Duffy, y el Administrador de la FAA, Bryan Bedford, anunciaron una nueva orden de emergencia que congela las reducciones de vuelos comerciales al nivel actual del seis por ciento (6%).

En un comunicado, detallaron que la medida revierte la orden anterior, que preveía aumentos de las reducciones hasta el ocho y diez por ciento. La decisión se basa en una disminución «rápida» de las alertas por falta de personal (llamadas staffing triggers), pasando de un máximo de 81 alertas el 8 de noviembre a solo cuatro el día de hoy.

De la misma manera, el secretario Duffy atribuyó la mejora a la reapertura del gobierno. «El mensaje del Presidente Trump ha sido escuchado alto y claro: los controladores serán compensados rápidamente”.

“El equipo de seguridad de la FAA se siente cómodo con la pausa en el cronograma de reducción para darnos tiempo de revisar el espacio aéreo”, acotó.

Continuarán monitoreando a los controladores aéreos

Por otro lado, la FAA indicó que continuará monitoreando los niveles de personal y el rendimiento del sistema hora a hora, enfatizando que la seguridad sigue siendo la máxima prioridad.

We had controllers who NEVER missed a scheduled day during the shutdown.@POTUS giving out 10K bonuses is BRILLIANT. They are PATRIOTS!🇺🇸 pic.twitter.com/5t49nvXAqU — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 13, 2025

Asimismo, señalaron que las restricciones continúan aplicándose a operaciones específicas, como la aviación general y los lanzamientos comerciales espaciales, y la lista de los 40 aeropuertos de alto impacto afectados (incluyendo MIA, JFK, LAX y ORD) permanece sin cambios.

