EE.UU. ofrece recompensa por información sobre atentado en Colombia

Washington.- El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una recompensa de hasta 5 millones de dólares a cambio de información que conduzca a la identificación y el arresto de los responsables del atentado contra un helicóptero estadounidense en Colombia.

Es de recordar que el ataque ocurrió el 21 de agosto de 2025, cuando un artefacto explosivo improvisado fue lanzado contra un helicóptero tipo UH-60 Black Hawk, perteneciente a Estados Unidos. La aeronave transportaba miembros de la Policía Nacional de Colombia que realizaban una operación de erradicación de cultivos de coca en la región del Bajo Cauca.

Ver más: USCGC Frederick Hatch regresa tras despliegue extenso en el Pacífico

El atentado resultó en el asesinato de 13 oficiales de la Policía Nacional de Colombia, dejó heridos a otros cuatro oficiales y provocó la destrucción total del helicóptero. Una facción disidente del grupo terrorista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) se atribuyó la responsabilidad por el ataque.

¿Tiene información sobre el atentado del 21 de agosto vinculado al frente 36 del EMBF, de las disidencias de las FARC-EP? Su ayuda puede llevar a los responsables ante la justicia y usted puede ser elegible para recompensa y reubicación. pic.twitter.com/zqFw3V35rE — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) November 12, 2025

Piden información sobre los responsables

En este sentido, la embajada de Estados Unidos en Colombia, indicó que el programa «Rewards for Justice» (Recompensas por la Justicia) del Servicio de Seguridad Diplomática de EE. UU. insta a cualquier persona con información sobre los responsables del atentado a contactarlos de forma segura a través de los siguientes canales:

Mensajería Segura: Signal, Telegram y WhatsApp

Signal, Telegram y WhatsApp Línea de Informes Basada en Tor (enlace en la imagen).

Por último, señalaron que los informantes elegibles no solo pueden recibir la recompensa monetaria, sino también asistencia para su reubicación.

Video: Crisis energética afecta a hispanos