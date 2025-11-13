DHS anunció el arresto de más de 150 migrantes indocumentados en Florida

Miami.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la finalización exitosa de una importante operación en Florida, en colaboración con las agencias de la ley estatales y locales 287(g), que resultó en la detención de más de 150 delincuentes sexuales indocumentados.

En un comunicado, detallaron que en total, la ofensiva detuvo a más de 230 migrantes indocumentados con antecedentes criminales.

Explicaron que la operación se centró en individuos con condenas por delitos graves, incluidos depredadores de niños, violadores y criminales violentos.

De la misma manera, señalaron que los cargos abarcaban delitos como agresión sexual a menores, violación, conducta lasciva, explotación infantil, agresión e intento de homicidio.

Our Operation Criminal Return, in partnership with Florida law enforcement, has arrested over 150 illegal alien sexual predators—they will be GONE. As a mother and grandmother, I’m horrified that these dirtbags were able to even step foot in America. Thanks to the leadership… pic.twitter.com/hIGOmv54JA — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) November 12, 2025

Eran de varias nacionalidades

Al respecto, la secretaria del DHS, Kristi Noem, que denominó la acción como «Operation Dirtbag» (aunque oficialmente es «Operación Retorno Criminal»).

«Estos 150 extranjeros se irán y desaparecerán de nuestras calles. Nuestros hijos estarán más seguros. Esta asociación con el Gobernador Ron DeSantis y Florida es un modelo que queremos replicar en todo el país”, afirmó.

De la misma manera, destacó que, bajo el liderazgo del Presidente Trump y del DHS, se ha puesto fin a la era de «captura y liberación» (catch-and-release), y que esta operación ejemplifica la nueva era de ley y orden enfocada en la remoción de los extranjeros indocumentados más violentos.

Por último, señalaron que entre los arrestados en la operación se encontraban individuos con condenas por abuso sexual, agresión sexual agravada y posesión de material de abuso sexual infantil, procedentes de países como Cuba, Venezuela y Ucrania.

