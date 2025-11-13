Charlotte, NC.- ASC Culture Blocks, financiado por el condado Mecklenburg, ofrece numerosas clases gratuitas para todas las edades, incluyendo acondicionamiento físico, arte, música, baile y mucho más. Consulte todas las actividades que ofrece Culture Blocks.
Adele Greenfield imparte una clase gratuita, “Explora el arte creativo”, para adultos y adolescentes.
Se recomienda la inscripción previa, pero también se aceptan visitas sin cita previa.
Explora el arte creativo
- Los jueves hasta el 4 de diciembre de 2025.
- No habrá clase el 30 de octubre ni el 27 de noviembre de 2025.
- De 1:00 p.m. a 3:30 p.m.
- Centro Recreativo Berewick,
- 5910 Dixie River Road.
- Gratis.
- Para adolescentes y adultos mayores de 13 años.
Sumérgete en un mundo de descubrimiento artístico donde la creatividad fluye libremente y la imaginación no tiene límites. Explora el collage, el dibujo y la pintura conscientes, la creación de libros, el garabateo intuitivo y mucho más.
Aprende sobre composición y diseño mientras experimentas con acuarelas, acrílicos, pasteles, etc. Explora la interacción dinámica de líneas, formas, colores y texturas en un ambiente cálido, acogedor y de apoyo.
Impulsa tu trayectoria artística y déjate inspirar por sorpresas. Deja que tu creatividad única florezca. Para todos los niveles.