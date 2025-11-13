jueves, noviembre 13, 2025
Modified date:

Clases gratuitas de “Explora el Arte Creativo” para adultos y adolescentes

ENTRETENIMIENTO
Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- ASC Culture Blocks, financiado por el condado Mecklenburg, ofrece numerosas clases gratuitas para todas las edades, incluyendo acondicionamiento físico, arte, música, baile y mucho más. Consulte todas las actividades que ofrece Culture Blocks.

Cortesía: ASC Culture Blocks

Adele Greenfield imparte una clase gratuita, “Explora el arte creativo”, para adultos y adolescentes.

Lee también: 49ª Feria Anual de Artesanía Working Fingers y Mercado Navideño

Se recomienda la inscripción previa, pero también se aceptan visitas sin cita previa.

Explora el arte creativo

  • Los jueves hasta el 4 de diciembre de 2025.
  • No habrá clase el 30 de octubre ni el 27 de noviembre de 2025.
  • De 1:00 p.m. a 3:30 p.m.
  • Centro Recreativo Berewick,
  • 5910 Dixie River Road.
  • Gratis.
  • Para adolescentes y adultos mayores de 13 años.

Sumérgete en un mundo de descubrimiento artístico donde la creatividad fluye libremente y la imaginación no tiene límites. Explora el collage, el dibujo y la pintura conscientes, la creación de libros, el garabateo intuitivo y mucho más.

Lee también: Actividades en el estudio de artes digitales MODA del Gantt Center

Aprende sobre composición y diseño mientras experimentas con acuarelas, acrílicos, pasteles, etc. Explora la interacción dinámica de líneas, formas, colores y texturas en un ambiente cálido, acogedor y de apoyo.

Impulsa tu trayectoria artística y déjate inspirar por sorpresas. Deja que tu creatividad única florezca. Para todos los niveles.

Video: El arte como poder curativo

