USCGC Frederick Hatch regresa tras despliegue extenso en el Pacífico

Guam.- La tripulación del cúter de respuesta rápida (Fast Response Cutter) USCGC Frederick Hatch (WPC 1143) regresó exitosamente a su base en Guam concluyendo una misión de más de ocho meses que incluyó un extenso mantenimiento en dique seco y ejercicios de seguridad en las Islas Marshall.

Al respecto, el Teniente Comandante Vaughn Gehman, oficial al mando, elogió a su equipo por «ofrecer operaciones fiables y seguras en todo el Pacífico,» destacando su «resistencia y destreza en operaciones extendidas.»

En un comunicado, indicaron que la embarcación, que partió en febrero, completó en Honolulu un mantenimiento mayor de $4.5 millones que restauró su capacidad operativa total y ejecutó una importante mejora de ingeniería. Durante el tránsito, el buque recorrió más de 7,970 millas náuticas.

Fortalecimiento de alianzas y nuevas capacidades

De la misma manera, señalaron que a pesar de una demora por el clima, la tripulación aprovechó una escala en Majuro (Islas Marshall) en marzo para realizar ejercicios de seguridad con la fragata de la Armada Francesa FS Prairial (F731).

Acotaron que este intercambio incluyó simulacros de incendios y prácticas de inspección pesquera, reforzando la interoperabilidad con aliados en la región.

Señalaron también, que en la etapa de regreso, el Frederick Hatch probó con éxito un nuevo concepto de reabastecimiento de combustible en el mar, recibiendo más de 12,000 galones de un cúter de mayor tamaño. Esta maniobra extenderá su autonomía y reducirá los riesgos en tránsitos prolongados.

Por último, destacaron que con el retorno del Frederick Hatch, se restablecen tres cúteres de respuesta rápida completamente operativos en Guam. La flota, en colaboración con Forces Micronesia/Sector Guam, tiene la misión de asegurar las fronteras, mantener el flujo comercial y estar lista para responder a crisis en la región de Oceanía.

